威尼斯沉浸式市場展設立台灣主題館　宋芸樺和法國型男同台飆戲強勢入圍威尼斯影展

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導) 台灣今年共有15部作品入圍威尼斯影展，其中兩部跨國共製劇情長片獲文策院投資，台灣更成為市場展主題國之一。

文策院今(24)日舉辦威尼斯影展及市場展行前記者會，文化部長李永得表示，今年最重要是被邀請當主題國，主題國只有兩個，一個就是法國、一個就是台灣，這是非常不容易的一件事情，也展現了台灣的影視創作能量得到國際的肯定。

台灣及法國合作的《For My Country》入圍影展競賽類地平線單元，由法國男星卡里姆萊克盧（Karim Leklou）、沙伊恩布曼丁（Shain Boumedine）、宋芸樺、黃遠領銜主演，法籍導演哈希德阿米（R achid Hami）以親身經歷為題材，傳達對在軍校被霸凌致死弟弟的思念，拍攝地點橫跨法國及台北，更在只能一次到位的台北101煙火前取景。

哈希德阿米的首部作品《放牛班的提琴手》曾獲選多個國際影展，本片為他的第二部劇情長片， 他表示，他的弟弟曾在10多年前在台大就讀， 卻在返國就讀軍校後被霸凌而不幸離世，「我沒有一天不想念他， 以及我們在台北那段時間，讓彼此真正變成兄弟的時光。」

哈希德阿米強調， 台北是唯一能夠讓他完成這部片的城市，「 來到台灣不光是為了取景，更是為了致敬弟弟的回憶， 我需要用最真誠的角度來訴說這段故事。」

另一部台、法與阿爾及利亞合製作品《The Last Queen》入圍競賽類威尼斯日單元，也是文策院「國際合作投資專案計畫」對象，故事從16世紀北非被西班牙佔領的歷史開頭，描述阿爾及亞王后命運，淪為獨裁政權戰俘後奮力抵抗的女權鬥士。

此外，河床劇團的首部VR作品《遺留》、國家人權博物館出品的《無法離開的人》及動畫《紅尾巴》入圍影展沉浸式內容單元；4部作品入圍沉浸式內容合資市場，包含《鏡子》、《父親的錄影帶》、《中南半島未知某處》及《感官窺鏡》。

值得一提的是，和影展同步舉辦的「沉浸式內容市場展」，台灣獲邀設計線上及實體主題館，將呈現30件涵蓋VR、AR、光雕投影等成品，另有21件為尋求國際合資正在製作中的案件。

文策院長李明哲表示，沈浸式市場展設有台灣館，不僅把台灣VR影視內容帶出去，也包含技術跟場館，相當於把整個產業鏈帶出去，因為台灣厲害的不只有內容。