【總理的風花雪月】芬蘭總理風波不斷 官邸再傳女子裸身接吻

(台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導)芬蘭總理馬林(Sanna Marin)近來私生活屢上頭條,日前才因在派對狂歡作樂的畫面外流惹議,她23日再度親上火線,針對女子在官邸裸身拍照一事,公開道歉。

馬林7月底在官邸開趴狂歡,影片最近在網路瘋傳,還一度引來她是否嗑藥的傳聞。為了自清,她上週特地接受毒物檢測,根據路透,22日檢驗結果出爐為陰性,還她一個清白。

然而事件並未到此為止,這位已婚的年輕美女總理,除了因與男子貼身熱舞而令部分人士皺眉,本週又出現一張照片,兩名女網紅在總理官邸裸上身激吻,胸前只用一塊「Finland」紙牌遮擋。

馬林表示:「照片相當不妥,我道歉。這種照片真的不該,但除此之外,該聚會沒什麼特別的。」她坦言在當天在海邊官邸派對中,與賓客游泳、泡桑拿浴,玩得很開心。

這場派對風波在芬蘭引發究竟總理能不能party的議論,正反兩面意見都有,有人稱國際情勢未明,鄰國俄國狼子野心不滅,執政者如此耽於逸樂,成何體統?BBC引述副總理薩里科(Annika Saarikko)說法,當百姓飽受物價飆漲之苦,照片呈現的狂歡氣息,似乎有種不知民間疾苦之感。

然而,支持的聲浪也不小。有人認為她在高壓的公務生活以外,本就有權擁有年輕女子的正常休閒娛樂。為此,許多民眾在社群媒體放上了自己跳舞狂歡的照片,以示支持。

