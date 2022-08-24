【總理的風花雪月】芬蘭總理風波不斷 官邸再傳女子裸身接吻

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）芬蘭總理馬林（Sanna Marin）近來私生活屢上頭條，日前才因在派對狂歡作樂的畫面外流惹議，她23日再度親上火線，針對女子在官邸裸身拍照一事，公開道歉。

馬林7月底在官邸開趴狂歡，影片最近在網路瘋傳，還一度引來她是否嗑藥的傳聞。為了自清，她上週特地接受毒物檢測，根據路透，22日檢驗結果出爐為陰性，還她一個清白。

然而事件並未到此為止，這位已婚的年輕美女總理，除了因與男子貼身熱舞而令部分人士皺眉，本週又出現一張照片，兩名女網紅在總理官邸裸上身激吻，胸前只用一塊「Finland」紙牌遮擋。

馬林表示：「照片相當不妥，我道歉。這種照片真的不該，但除此之外，該聚會沒什麼特別的。」她坦言在當天在海邊官邸派對中，與賓客游泳、泡桑拿浴，玩得很開心。

這場派對風波在芬蘭引發究竟總理能不能party的議論，正反兩面意見都有，有人稱國際情勢未明，鄰國俄國狼子野心不滅，執政者如此耽於逸樂，成何體統？BBC引述副總理薩里科（Annika Saarikko）說法，當百姓飽受物價飆漲之苦，照片呈現的狂歡氣息，似乎有種不知民間疾苦之感。

然而，支持的聲浪也不小。有人認為她在高壓的公務生活以外，本就有權擁有年輕女子的正常休閒娛樂。為此，許多民眾在社群媒體放上了自己跳舞狂歡的照片，以示支持。

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