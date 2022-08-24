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指揮中心估9月中下旬迎新一波疫情：BA.5達高峰 重複感染居多

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞補充說明，雖然今年4、5月本土疫情爆發，很多人感染過，但BA.5株有更明顯的免疫逃脫特性，下一波疫情特徵是重複感染。

By 台灣英文新聞
2022/08/24 17:56
（圖/中央社）

（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 醫藥組 綜合報導）指揮中心指揮官王必勝今（24日）預估，依據內部模型，下一波BA.5高峰期將落在9月中下旬，特徵是重複感染，下週單日確診數突破3萬例可能性高。

Omicron BA.4、BA.5等變異株持續擴散中，並造成多國新一波疫情。根據中央流行疫情指揮中心今天下午的疫情記者會，重複感染是下一波疫情的特徵。指揮中心表示，根據葡萄牙一份研究發現感染BA.2康復者，在染疫後5個月以上，多達2成會再度感染BA.5株。

至於重複感染，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞補充說明，雖然今年4、5月本土疫情爆發，很多人感染過，但BA.5株有更明顯的免疫逃脫特性，下一波疫情特徵是重複感染。

指揮中心數據顯示，自7月份修改重複感染通報定義後，個案有2500多例，占目前確診500萬例的比例約萬分之5。

而有兩種情況算重複感染，一是「於發病日或採檢日1至3個月內，症狀惡化加上PCR陽性(Ct值27)。」二是「於發病日或探檢日間隔至少3個月後，無論是否有症狀，PCR陽性(Ct值<30)，或抗原/核酸快篩陽性。」上述條件須由醫師評估後認定。

羅一鈞說，隨BA.5疫情攀升，加上民眾確診時間拉長，預計確診人數近期將再度增加，尤其尚未完整接種疫苗的孩子，在下一波疫情可能更容易重複感染。但他也提到，重複感染機率仍比從未感染者染疫風險低，大約降低8成左右機率。

至於兒童染疫問題，王必勝說，還是希望儘量提高疫苗覆蓋率，衛生單位將與教育單位合作，在開學後進入校園接種。截至目前，學童染疫率約為2至3成，有專家推估，約有1成學童可能感染BA.5，數字甚至會更高。
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