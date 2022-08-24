林智堅中華大學論文抄襲案 審定會：情節重大，撤銷學位

（台灣英文新聞 / 綜合報導）前新竹市長林智堅深陷論文抄襲風波，繼台大本月稍早撤銷其碩士學位後，今（24）日中華大學學術倫理審定會公布審查結果，林智堅涉抄襲，撤銷學位。

根據中華大學，校方7月陸續接獲具名檢舉信函及教育部來函，指林智堅2008年的碩士學位論文「以TCSI模式評估國內某科學園區之週邊居民滿意度」，涉抄襲竹科管理局委託中華大學科技管理學系執行的研究計畫期末報告書「以TCSI模式評估新竹科學工業園區之民眾滿意度」。

中華大學指，審議委員會共召開6次審查會，針對被檢舉人及關係人所提的書面說明、資料、現場說明及答詢內容，認為林智堅的碩士學位論文寫作，的確存在抄襲情事，且情節重大，故撤銷其碩士學位，註銷其學位證書。

藍營指林智堅並未獲得竹科授權使用相關資料，先前林智堅競選辦公室反駁，林參與執行研究案，其碩論與竹科非正式發表的結案報告相同，符合學界慣例，無須向科管局申請使用，且其碩論口試在先。

林智堅日前出席中華大學學倫會，事後曾抱怨審查人提問具有針對性。他堅稱自己的論文事件是學術界常態與慣例，審定會中的老師，卻一再針對時序、內容章節等問題提問，是「先射箭再畫靶」。

本月稍早，林智堅也喪失了台大碩士身分。台灣大學學術倫理審定會9月決議，林智堅的國發所論文，與余正煌論文重複性過高，據此撤銷其學位。林智堅12日宣布退出桃園市長選舉，改由鄭運鵬接棒參選，但並不認剽竊，而是要改投入捍衛自身清白之戰。

【中華大學聲明稿】如下：

一、此次林智堅碩士論文違反學術倫理，經審議委員會決議撤銷其碩士學位，中華大學劉維琪校長表示尊重，也深表遺憾。林智堅在大學期間半工半讀努力向學的事蹟，留給許多學弟妹深刻的印象，經此事件後，相信必能記取教訓努力再出發。

二、學生論文違反學術倫理，指導老師亦難辭其咎。此次林生碩士論文的指導教授與一位口試委員，分別為竹科計畫共同主持人及計畫主持人，對其碩士論文與計畫結案報告高度雷同卻不查，明顯有疏失，將送教評會檢討。雖然本校絕大多數老師對敎學研究都相當認真，但本校仍將全面檢討，對少數不適任的教師，將予以資遣淘汰，以維護教學品質。

三、本校兩年前即已訂定「博碩士生學位論文品保準則」，要求學位論文提報前後都要經過相似度比對；碩博士生皆要簽署「論文未涉抄襲及代寫聲明書」；各碩博班對教師指導論文篇數皆設有上限，教師應確實遵守上限規定。若再有違反學術倫理情節嚴重者，該博碩士班經評估後得停止招生。