萬泰科技捐贈4.7萬片濾網護學子　侯友宜視察開學前防疫工作

新北市推動班班有冷氣政策， 完成公立高中以下學校冷氣裝設，有效提升學生學習品質。萬泰科技公司響應此一政策，關心新北學子學習環境的舒適與潔淨， 發揚企業社會責任，今(24)日在板橋國小，捐贈自行研發之AC T銀銅鈦抑菌空氣濾網4.7萬片， 讓新北市的班級教室冷氣也能具有高科技的抗菌功能， 提升防疫效果。市長侯友宜代表接受並頒贈感謝牌表達謝忱， 捐贈活動中更與董事長張銘烈共同示範濾網安裝方式， 攜手宣誓守護學童健康的決心。

市長侯友宜表示，疫情發生以來， 新北市各級學校無不積極投入防疫， 特別是在防疫物資的需求上極為迫切。新北好日子愛心大平台匯集社 會各界對新北這塊土地的愛與關心，這次萬泰科技的善心義舉， 捐贈市值超過百萬的科技濾網，且自疫情發生以來， 累積捐贈防疫物資市值已高達新臺幣600萬元， 可說是愛心優質企業的楷模。

另各級學校即將開學，新北市在各項防疫作為仍依循中央規定， 持續維持高度標準，除透過科技濾網提升教室空氣品質外， 在午餐時間，各校也已備妥隔板， 同時提醒同學們午餐時間不要嬉戲交談，專心吃飯， 親師生共同攜手讓疫情不在校園擴散。

萬泰科技董事長張銘烈表示，繼今年4月捐贈新北社福 機構市值475萬元口罩與空氣濾網等防疫物資後，萬泰科技將企業 關心社會的行動帶進校園，提供學校班級冷氣科技濾網。 產品除經大專院校驗證ACT銀銅鈦材料的抗菌效果，更特別以新北 市各學校冷氣廠牌濾網的尺寸，客製化裁切，方便學校安裝與使用， 產官學攜手，讓防疫更簡單，讓家長更安心。

板橋國小校長華志仁指出， 依據本市公立國民中小學班級教室冷氣使用及維護管理規定， 疫情期間使用冷氣時，仍應於教室對角處各開啟一扇窗（至少15公 分），以促進空氣流通，確保師生健康的維護。

教育局表示，非常感謝萬泰科技發揮企業社會責任， 藉由冷氣科技濾網，讓教室空氣更乾淨，與新北齊心抗疫， 讓校園師生更健康。而新學期即將開學，各校落實校園防疫措施亦是 全體總動員，齊心協力團結全面抗疫。 新北市除了全面補助各校防疫經費，購置體溫計、酒精、口罩、 消毒及洗手用品、午餐隔板、快篩試劑等物資外， 也提醒所有師生遇有身體不適時，落實不到校上班或上課，並掌握3 級防護、健康5原則，確保校園師生身心健康。

照片來源：新北市教育局提供

照片來源：新北市教育局提供