台灣證交所防範金融詐騙　面對各類簡訊謹記：停、看、查

(台灣英文新聞 / 綜合報導) 隨著行動裝置與即時通訊軟體的發達，詐騙手法推陳出新，利用電話、網路詐騙的案件也層出不窮。其中尤以利用簡訊、即時通訊軟體傳送連結，誘騙被害人點選後竊取個資、安裝木馬程式或建立聯繫後進一步詐騙等等模式最為常見。台灣證交所呼籲民眾若接獲可疑或陌生之通訊聯絡，務必確實採取停、看、查三個步驟，杜絕所有可能的金融詐騙。

證交所表示，為了防範金融詐騙，除了在手機、電腦安裝防毒軟體，掃描不明的連結之外；也可以在手機上安裝號碼辨識與過濾軟體，或利用安卓「訊息」、蘋果「iMessage」等App的黑名單功能，就源封鎖不明的來電、簡訊資訊，以避免點擊詐騙連結；此外，在面對各類簡訊、即時通訊軟體傳來的連結時，點選前一定要謹記「停」、「看」、「查」三個步驟：

● 停－收到訊息傳來的連結，切勿輕率地點下去。點選之前，先靜下心，提醒自己，這有可能是個詐騙訊息。

● 看－辨識連結來源的可信度。若為即時通訊軟體，看看傳來的人是誰，若是簡訊傳來的連結，看看辨識app進行掃描後的辨識結果。

● 查－查詢連結來源是否為真。若為認識的人，可以電話向其詢問確認；若為不認識者或者雖顯示來自知名單位、金融機構或政府機關等，但軟體無法辨識連結可信度甚或有疑慮者，可向165反詐騙專線查詢，更可以選擇直接忽略刪除該訊息。

目前金管會為加快證券期貨相關不法案件的處理效率，已與內政部警政署刑事警察局建立即時聯繫窗口，並建置「防範非法證券期貨業宣導專區」，彙整合法證券商、期貨業、投信投顧業名單、非法態樣及投資警訊等內容。券商公會、投信投顧公會網站亦已設置「國際投資警示專區」及「非法業者警示專區」。還有去（2021）年12月由投保中心、證券商公會、投信投顧公會、期貨公會共同設置的證券期貨反詐騙諮詢專線 （02）2737-3434，提供證券期貨反詐騙法律諮詢服務及合法業者查詢服務。民眾可至上開網站查詢或電話諮詢相關資訊，以確保投資安全。

民眾若有發現金融機構遭到冒名或自身有遭受詐騙情形，可檢具相關具體事證，致電警政署165反詐欺專線，向司法檢調機關提出檢舉，金管會也設置「受理民眾檢舉與陳情」專區，受理民眾檢舉與陳情後，轉請檢調單位查辦。

若真的不小心被詐騙了，可以儘速聯繫銀行，並撥打165反詐騙專線報案，啟動「圈存止扣」機制，暫時凍結受款人的帳戶，再前往派出所報案，取得報案三聯單之後，則可進一步長期凍結此「警示帳戶」，阻止詐騙集團將款項轉出。如此一來，將有機會可以取回被詐騙的金額。

證交所提醒，只有時時提高警覺，並且在點選任何連結或是提供個資、匯款、投資之前，先「停」、「看」、「查」，才可以避免成為金融詐騙的對象，保護自身個資與財產的安全。