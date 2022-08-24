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僅賣21天！台灣麥當勞首見「植物肉漢堡」 民眾：吃起來就像大麥克

這款植物肉漢堡肉排是由豌豆蛋白和米蛋白製成，售價是單點每份124元，有網友指出，吃起來就像大麥克「超好吃，不說的話我還以為我在吃葷食的漢堡。」不過該產品屬於方便素、鍋邊素，非純素。

By 生活組, 台灣英文新聞
2022/08/24 16:26
台灣麥當勞史上第一顆「McPlant®」植物系漢堡限期限量推出中。（圖/McDonald's）

台灣麥當勞史上第一顆「McPlant®」植物系漢堡限期限量推出中。（圖/McDonald's）

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）台灣麥當勞總算推出第一個植物肉產品囉！麥當勞與植物肉品牌Beyond Meat共同打造植物肉漢堡「McPlant®」，將在台灣限量販售21天，不過產品中含五辛（洋蔥）及奶蛋（起司、美乃滋），且植物肉與肉品共用煎台，純素者宜多注意。

「吃素」近年來成為全球火熱的飲食型態，在素食的製程中，可減少耕地和水資源的佔用，幫助地球減少負擔。不少年輕族群都開始嘗試吃素，也使得許多速食快餐店，或連鎖咖啡廳陸續推出全素菜單，如漢堡王、摩斯漢堡以及星巴克等。

終於，現在速食業龍頭麥當勞也推出植物肉產品了！根據麥當勞，這款植物肉漢堡肉排是由豌豆蛋白和米蛋白製成，其他配料則有生菜、蕃茄、洋蔥、起司與經典美乃滋醬，售價是單點每份124元，搭配地瓜套餐192元。自8月24日至9月13日期間限時供應，全台限量20萬顆。

素食YouTube頻道《夠維根Go Vegan》的實際試吃影片中，主持人表示這款植物肉漢堡裡的Beyond Meat肉排比外面賣的再稍微薄一點點，而留言中有網友指出，吃起來就跟大麥克漢堡口味相似「超好吃，不說的話我還以為我在吃葷食的漢堡。」也有人直呼自己十幾年不吃麥當勞，現在終於可以回味經典速食的味道了。

至於因醬料和共用煎台等因素，使得這款植物肉漢堡屬於非純素，有網友表示「共用煎台很正常，沒有動物成分就可以了，這本來就是發明植物肉的目的，隨緣。」也有人遺憾說道「煎台沒有分開煎，真可惜...我還是不能吃..」
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