日本國會「日華懇議員團」訪台灣民主殿堂　立法院長期盼：台日共同捍衛印太地區和平穩定

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）本身是立法院「台日交流聯誼會」會長立法院長游錫堃今(24)日接見日本眾議員古屋圭司等人時，他並表示，台灣國會歡迎日本提倡的「自由開放印太」（FOIP）願景，盼與日本國會有更多的交流與合作。

游錫堃院長致詞時先代表立法院表達對安倍前首相驟逝的悼念，他並感謝其對台灣堅定支持及奠定台日關係深厚良好的基礎，其精神與情誼將永存台灣人心中。

游錫堃還說，中國數年來「對內壓迫，對外擴張」已成為常態，除了嚴重威脅印太地區和平穩定外，現在把手伸得更遠，不顧美國、澳洲、紐西蘭等國的反對，執意與索羅門簽署「中索安全合作架構協定」，使印太地區更加緊張，也對全球和平產生巨大威脅。

游錫堃續表示，台灣面對中共的霸凌，將秉持「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」，不斷強化防衛能力，也感謝民主國家在重大國際場域發表共同聲明強調台海和平穩定的重要性，包含G7峰會、日美外長2+2會談、G20等，尤其古屋會長去年發起首屆「台美日國會議員戰略論壇」的意義重大，未來盼更加深化及強化台美日間國會議員的合作，及擴大與世界各國國會交流。

游錫堃亦感謝日本在當前國際情勢嚴峻之際，持續致力維持國際社會的和平繁榮，雖然俄羅斯入侵烏克蘭撼動既有國際秩序、中國擴張帶來諸多挑戰，但日本不斷公開表示台海和平穩定的重要性，及強調不容片面以武力改變印太區域現狀，台灣國會歡迎日本提倡的「自由開放印太」（FOIP）願景，也盼與日本國會有更多的交流與合作。

另外，游錫堃深切期盼未來能與日華懇全體國會議員一同努力，繼續深化台日邦誼，共同捍衛自由民主價值與印太地區的和平穩定。最後，他希望有機會邀請蒞臨古屋會長與木原局長到他的故鄉宜蘭，一起遠望與那國島，見證台日兩國國土的親近。

(照片由立法院提供)

古屋會長致詞時表示，此行訪台拜會政要皆提及中國對台灣軍機繞台及文攻武嚇的問題，幸有安倍前首相生前所提倡自由開放的印太，雖然很遺憾遭受暴徒槍擊不幸逝世，但生前多次公開表示「台灣有事，就是日本有事」的理念，百分之百受到共享普世價值國家的認同。

古屋會長繼續說，今年8月上旬G7及亞洲地區外長會議等國際場合都非常關注台海緊張情勢，對於中國挑釁皆發出聲明強力譴責，雖無執行強制力，但全世界都清楚中國的行徑，共享普世價值的國家更應緊密加強合作。

他提到台日間在遭逢急難時互相幫忙，已形成患難見真情的友誼。最後，他分享，他個人雖有好幾次經驗從「與那國島」眺望台灣，但從未自台灣眺望與那國島，希望未來有機會到訪從宜蘭，感受日本與台灣距離如此相近，親自體驗兩國心連心。

(照片由立法院提供)