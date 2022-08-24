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【拚觀光】日相8/24宣布放寬入境措施　9月7日起打3劑疫苗者•免持PCR證明

➤因確診正在首相寓所進行療養並遠距執行公務的岸田文雄今天與閣僚討論後，線上接受媒體採訪，做出如上表示。➤NHK昨(8/23) 晚報導，日本政府將放寬以觀光目的入境日本的限制。目前是限定必須有導遊（領隊）陪同的團客才能到日本觀光，但今後將允許沒有導遊陪同的旅客赴日觀光。

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/24 15:09
日本政府將放寬以觀光目的入境日本的限制。目前限定有導遊陪同的團客才能到日本觀光，但今後將允許沒有導遊陪同的旅客赴日觀光。中央社

日本政府將放寬以觀光目的入境日本的限制。目前限定有導遊陪同的團客才能到日本觀光，但今後將允許沒有導遊陪同的旅客赴日觀光。中央社

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）日本首相岸田文雄今天(8/24) 就COVID-19邊境管制措施表示，從9月7日起，所有入境日本的人士如果已接種過3劑疫苗，不須提交出發前72小時的核酸檢測陰性證明。

日本放送協會（NHK）報導，因確診正在首相寓所進行療養並遠距執行公務的岸田今天與閣僚討論後，線上接受媒體採訪，做出如上表示。

岸田表示，日本邊境管制措施原本要求包含日本人在內的所有入境者，必須持登機前72小時內PCR核酸檢驗陰性證明；但從下個月7日起，如果有打過3劑疫苗者，就不須持登機前72小時內PCR核酸檢驗陰性報告。

此外，日本政府目前要求醫療機關必須將所有確診者的姓名、生日等資料做詳細報告，但今後由地方自治體做判斷，要求提出報告的確診患者的範圍限定為高齡者、需住院者、重症風險高有必要進行藥物治療等。如此一來可以減少醫療機關、衛生所的負擔。

根據台灣中央社, NHK昨(8/23) 晚報導，日本政府將放寬以觀光目的入境日本的限制。目前是限定必須有導遊（領隊）陪同的團客才能到日本觀光，但今後將允許沒有導遊陪同的旅客赴日觀光。

日本政府今年6月重啟外國旅客以觀光目的入境，但所有入境者須先取得簽證，限定參加有導遊陪同的觀光團。從6月重啟後到上個月為止，觀光入境旅客僅約7900人，人數大幅低於疫情發生前的水準。

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