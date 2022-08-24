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用萬分之一秒測血糖！台灣陽明交大研發　蜘蛛絲光纖糖度感測器

陽明交大表示，劉承揚教授研發的這款光纖感測器，經實驗證實其感測功能在一年內都能保持相同靈敏度，且在室溫與人體溫度下都能正常運作。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/24 14:32
陽明交大生醫工程學系劉承揚教授團隊開發出來的「蜘蛛絲光纖糖度感測器」。(照片由陽明交大提供)

陽明交大生醫工程學系劉承揚教授團隊開發出來的「蜘蛛絲光纖糖度感測器」。(照片由陽明交大提供)

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）糖尿病是目前常見疾病，陽明交大生物醫學工程學系劉承揚教授及鄂暄蓓碩士，成功利用人面蜘蛛吐出的蜘蛛絲，開發出一款光纖糖度感測器，能夠在萬分之一秒（0.1 ms）內有效量測果糖、蔗糖與葡萄糖濃度，且量測範圍已包含人體血液中所有可能的糖濃度，研究成果將刊登於今年9月的《Biomedical Optics Express》。

陽明交大今(24)日發布新聞表示，劉承揚教授研發團隊與台北醫學大學及國研院台灣儀器科技研究中心合作，從活蜘蛛取得天然的蜘蛛絲後，先是利用光固化樹脂穩定蜘蛛絲的結構，再用斜向薄膜濺鍍技術，在固化的蜘蛛絲表面濺鍍一層薄薄的奈米金薄殼，以增加蜘蛛絲光纖對糖濃度的靈敏度，最後做成了一根直徑約略為頭髮、肉眼可視的光纖感測器。透過「表面電漿子共振」（surface plasmon resonance, SPR）的光學物理原理，科學家可以計算出不同糖類在金屬上的折射率，藉以得知其濃度變化。

劉承揚教授說，糖尿病患者需要餐前餐後監測血糖，一款可以長期適用於人體內，且即時精準測量血糖的感測器，不僅解決病患的難題，也能達到精準醫學的目標，造福更多的慢性病患者。

鄂暄蓓表示，為了找尋適合的材料，研發團隊嘗試過2到3種不同品種的蜘蛛，也在校內自行捕捉蜘蛛來做實驗，可惜蜘蛛絲品質都不甚穩定，經過多方嘗試才選定人面蜘蛛為主要取絲對象。人面蜘蛛（Nephila pilipes）不僅巨大，取絲過程中，蜘蛛不受控制亂跑，也讓研究團隊夥伴們驚叫連連。

隨著人口老化，糖尿病是目前常見疾病。患者自行在家穿刺監測血糖，不僅容易有感染風險，而且穿刺針頭使用一次後就成為醫療廢棄物，因此科學家無不致力於研發更方便、即時的血糖偵測方式。

劉承揚教授研發的這款光纖感測器，經實驗證實其感測功能在一年內都能保持相同靈敏度，且在室溫與人體溫度下都能正常運作。該項研究成果將刊登於今年9月的《Biomedical Optics Express》，並獲選為該刊物的編輯精選。

用萬分之一秒測血糖！台灣陽明交大研發　蜘蛛絲光纖糖度感測器

△蜘蛛絲光纖製作過程。(照片由陽明交大提供)
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