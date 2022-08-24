台灣8/24新增28397本土173境外移入個案　王必勝: 疫情趨勢上揚•推估9月中下旬為另一高峰

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 中央流行疫情指揮中心今(24)日公布國內新增28,570例COVID-19確定病例，分別為28,397例本土個案及173例境外移入；另確診個案中新增18例死亡。

指揮官王必勝表示, 通常每周二與周三確診數字會較高。從今天的數字推估, 下周突破3萬例機率頗高, 因應疫情再創新高, 指揮中心也將採取相關措施。

王必勝同時推估, 9月中下旬可能達另一高峰期。

羅一鈞副組長回應媒體提問時指出, 疫情迄今重複感染的病例有5000多位, 約占總感染人數的5%。

指揮中心表示，今日新增之28,397例本土病例，為12,998例男性、15,390例女性、9例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(6,313例)，臺中市(3,393例)，臺北市(3,317例)，桃園市(3,301例)，高雄市(2,329例)，臺南市(1,705例)，彰化縣(1,090例)，新竹市(858例)，新竹縣(839例)，苗栗縣(744例)，屏東縣(662例)，雲林縣(614例)，宜蘭縣(607例)，基隆市(488例)，花蓮縣(476例)，嘉義縣(419例)，南投縣(411例)，臺東縣(307例)，嘉義市(232例)，澎湖縣(158例)，金門縣(131例)，連江縣(3例)。



指揮中心指出，今日新增18例本土病例死亡個案，為12例男性、6例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、17例具慢性病史、13例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月9日至8月20日，死亡日期介於5月27日至8月21日，詳如附件。

8月24日新增死亡COVID-19確診個案表 超連結



指揮中心說明，今日新增173例境外移入個案中，為95例男性、78例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自越南(15例)，印尼(6例)，美國及柬埔寨(各5例)，菲律賓及泰國(各4例)，英國及馬來西亞(各2例)，日本、澳大利亞、韓國及法國(各1例)，另126例感染國家調查中。入境日期介於今年7月24日至8月23日。



指揮中心統計，截至目前國內累計511萬5052例確診，分別為25,767例境外移入、5,089,231例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。 2020年起累計9,691例COVID-19死亡病例，其中9,675例本土，個案居住縣市分布為新北市2,071例、臺北市1,092例、臺中市973例、高雄市899例、臺南市755例、桃園市731例、彰化縣556例、屏東縣405例、雲林縣303例、南投縣288例、苗栗縣226例、嘉義縣224例、基隆市215例、宜蘭縣193例、嘉義市160例、花蓮縣155例、新竹縣152例、臺東縣139例、新竹市95例、澎湖縣25例、金門縣18例；另16例為境外移入。



指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。