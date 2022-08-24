Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 環境生態

台灣櫻花鉤吻鮭復育有成！雪霸處：國寶魚棲地污染源多　擬增加塑膠微粒長期監測

雪霸處說明，自成立後進行的鮭魚復育工作包含棲地改善、人工繁殖及完全養殖，並且對於其棲地做重要因子如水質、水棲昆蟲、河道物理棲地、鮭魚族群等長期監測，資料累積近20年，應是台灣溪流研究最詳細完整地區。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/24 11:29
台灣櫻花鉤吻鮭。（照片由雪霸國家公園管理處提供）

台灣櫻花鉤吻鮭。（照片由雪霸國家公園管理處提供）

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）台灣櫻花鉤吻鮭棲地環境在梨山開發後就受到各種污染、農藥肥料等危害，族群數量一度降至253尾，至雪霸國家公園管理處接手辦理鮭魚復育工作28年，鮭魚數量增至12,000多尾，並在大甲溪上游的9條溪流生存及繁衍，由於塑膠微粒研究近期受全球重視，雪霸處表示，將與相關專家學者研商是否列入國寶魚棲地長期監測項目。

雪霸處表示，由於大梨山地區的農藥、垃圾、污水等污染問題存在已久，故自2006年起，將國寶魚向歷史溪流的上游放流，也是為了避開污染源及分散風險，依目前各上游段的復育狀況，應尚能因應此環境問題。

雪霸處說明，自成立後進行的鮭魚復育工作包含棲地改善、人工繁殖及完全養殖，並且對於其棲地做重要因子如水質、水棲昆蟲、河道物理棲地、鮭魚族群等長期監測，資料累積近20年，應是台灣溪流研究最詳細完整地區。由於塑膠微粒研究近期受全球重視，是否列入國寶魚棲地長期監測雪霸處將與相關專家學者研商。

雪霸處補充，有關塑膠微粒研究提醒環境保育各機關危機的存在，各機關就其權責分工進行防治，從源頭管制、廢棄物管理、陳年垃圾處理及超限利用改善等，皆可重新檢視。

雪霸處為保護台灣櫻花鉤吻鮭的棲息環境，2011年4月開始，武陵地區的所有溪流已公告禁止進入，人為遊憩影響降至最低；另園區賣店無使用一次性餐具，降低使用塑膠用品。

雪霸處呼籲，拜訪國家公園的遊客能儘量減少使用塑膠產品，以保留美好環境給下一代。
國寶魚
台灣櫻花鉤吻鮭
梨山
雪霸國家公園管理處
鮭魚復育

相關新聞

釣國寶魚「櫻花鉤吻鮭」po網炫耀逮個正著!　台灣男子遭警方送辦
釣國寶魚「櫻花鉤吻鮭」po網炫耀逮個正著!　台灣男子遭警方送辦
2022/06/13 16:57
慢遊大鹿林道東線！台灣雪霸國家公園管理處5/20起 試辦開放腳踏車進入
慢遊大鹿林道東線！台灣雪霸國家公園管理處5/20起 試辦開放腳踏車進入
2022/05/10 13:40
【南半球也不安寧】澳洲「千年一遇」暴雨釀大洪水！萬人急疏散、10人死亡
【南半球也不安寧】澳洲「千年一遇」暴雨釀大洪水！萬人急疏散、10人死亡
2022/03/01 18:00
恢復臺灣森川里海自然生態網絡 國寶魚櫻花鉤吻鮭棲地復育計畫啟動
恢復臺灣森川里海自然生態網絡 國寶魚櫻花鉤吻鮭棲地復育計畫啟動
2021/09/24 09:37
台灣梨山淨街迎蜜蘋果與楓葉旅遊旺季　武陵農場辦集章活動•有機會抽免費住宿券
台灣梨山淨街迎蜜蘋果與楓葉旅遊旺季　武陵農場辦集章活動•有機會抽免費住宿券
2021/09/04 20:57

更新時間 : 2022-08-24 12:37 GMT+08:00

最受歡迎

【安南殺警案】殉職警身中17及38刀 嫌故曝蹤跡反被甕中捉鱉
【安南殺警案】殉職警身中17及38刀 嫌故曝蹤跡反被甕中捉鱉
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
印度又傳新疾病　「番茄流感」患者冒出紅色水泡　
印度又傳新疾病　「番茄流感」患者冒出紅色水泡　
【8/21台灣本土+22,137　死亡+26】本土病例累計破500萬例　疫情較上周上升6.4%
【8/21台灣本土+22,137　死亡+26】本土病例累計破500萬例　疫情較上周上升6.4%
【8/22台灣本土+16669　死亡+23】即日起入境總量人數調升為每週5萬人
【8/22台灣本土+16669　死亡+23】即日起入境總量人數調升為每週5萬人
台灣役男注意！免役標準趨嚴 身高不到155、BMI大於35才不用當兵
台灣役男注意！免役標準趨嚴 身高不到155、BMI大於35才不用當兵
〈投資理財〉 台灣上市櫃租賃三雄 營收獲利穩定成長
〈投資理財〉 台灣上市櫃租賃三雄 營收獲利穩定成長
家長看過來！9/12起開學防疫新制上路　1人確診不用全班停課　快篩陰可上課
家長看過來！9/12起開學防疫新制上路　1人確診不用全班停課　快篩陰可上課
「3+4」入境檢疫再鬆綁！9/1起後4天自主防疫可返家「1人1室」
「3+4」入境檢疫再鬆綁！9/1起後4天自主防疫可返家「1人1室」
【更新】台灣明德外役監逃犯殘忍殺害2員警　台南地檢署聲請羈押兇嫌林信吾
【更新】台灣明德外役監逃犯殘忍殺害2員警　台南地檢署聲請羈押兇嫌林信吾