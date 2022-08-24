台灣櫻花鉤吻鮭復育有成！雪霸處：國寶魚棲地污染源多　擬增加塑膠微粒長期監測

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）台灣櫻花鉤吻鮭棲地環境在梨山開發後就受到各種污染、農藥肥料等危害，族群數量一度降至253尾，至雪霸國家公園管理處接手辦理鮭魚復育工作28年，鮭魚數量增至12,000多尾，並在大甲溪上游的9條溪流生存及繁衍，由於塑膠微粒研究近期受全球重視，雪霸處表示，將與相關專家學者研商是否列入國寶魚棲地長期監測項目。

雪霸處表示，由於大梨山地區的農藥、垃圾、污水等污染問題存在已久，故自2006年起，將國寶魚向歷史溪流的上游放流，也是為了避開污染源及分散風險，依目前各上游段的復育狀況，應尚能因應此環境問題。

雪霸處說明，自成立後進行的鮭魚復育工作包含棲地改善、人工繁殖及完全養殖，並且對於其棲地做重要因子如水質、水棲昆蟲、河道物理棲地、鮭魚族群等長期監測，資料累積近20年，應是台灣溪流研究最詳細完整地區。由於塑膠微粒研究近期受全球重視，是否列入國寶魚棲地長期監測雪霸處將與相關專家學者研商。

雪霸處補充，有關塑膠微粒研究提醒環境保育各機關危機的存在，各機關就其權責分工進行防治，從源頭管制、廢棄物管理、陳年垃圾處理及超限利用改善等，皆可重新檢視。

雪霸處為保護台灣櫻花鉤吻鮭的棲息環境，2011年4月開始，武陵地區的所有溪流已公告禁止進入，人為遊憩影響降至最低；另園區賣店無使用一次性餐具，降低使用塑膠用品。

雪霸處呼籲，拜訪國家公園的遊客能儘量減少使用塑膠產品，以保留美好環境給下一代。