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兩廳院、阮劇團打造《我是天王星》！滅火器楊大正、黃鐙輝領銜　台灣巡演開放民眾免費參加

By 藝文組, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/24 10:30
兩廳院藝術出走《我是天王星》演員楊大正、楊鐙輝。（圖／兩廳院）

兩廳院藝術出走《我是天王星》演員楊大正、楊鐙輝。（圖／兩廳院）

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導) 兩廳院公益計畫「藝術出走」將與阮劇團合作打造龐克搖滾歌舞戲《我是天王星》，滅火器主唱楊大正、黃鐙輝、蔡振南領銜主演，巡演首站將前往嘉義。

「兩廳院藝術出走」邁入第8年，與長期支持公益的跨國企業攜手合作，精選好戲巡迴台灣開放民眾免費參加，今年將與來自嘉義的阮劇團合作推出歌舞戲《我是天王星》，由兩廳院駐館藝術家、阮劇團汪兆謙執導與吳明倫編劇，以戰後台灣娛樂事業與文化為背景，描寫年輕有才但失意在家啃老的電影導演樂天，因緣際會得到歌仔戲團「黎明社」團主賞識與支持，將歌仔戲《梁山伯與祝英台》拍成台語電影。

兩廳院藝術總監劉怡汝表示，2015年至今，藝術出走已累積5部作品，巡演14個縣市，吸引超過5萬名觀眾參與。去年因疫情影響，調整為線上播放，今年與野台經驗豐富、戰鬥力十足的阮劇團合作，即將回歸現場，並且增加場次，挑戰橫跨7個縣市，邀請大家一起回味欣賞野台臨場感的體驗。

《我是天王星》傳奇故事由重量級演員同台展技，並將以「雙主演」的形式進行，男主角樂天將由滅火器主唱楊大正與影視雙棲藝人黃鐙輝共同飾演，女主角則由金曲歌后江惠儀擔任，與三金得主蔡振南同台飆演技及大展歌喉，演唱多首耳熟能詳的經典歌曲，如：林強《春風少年兄》、江蕙《甲你攬牢牢》、蔡振南《空笑夢》等；此外，也將演出滅火器《心內話》、《生活革命》以及茄子蛋 《愛情你比我想得更加偉大》等搖滾歌曲。

劇中的「黎明社」靈感來源為陳澄三先生於1934年成立的「麥寮拱樂社」。拱樂社原為雲林麥寮拱範宮，為南管社，而後加入歌戲團，為歌仔戲帶來種種變革，也使「拱樂社」成為當時重要的代表。

2022兩廳院藝術出走《我是天王星》即將於10月1日至11月27日巡迴北中南，免費入場，歡迎民眾親臨嘉義民雄早安公園、花蓮美崙田徑場、彰化員林市公十九晴雨球場、新竹縣政府文化局文化廣場、屏東西勢玉清宮前廣場、台南市立圖書館總館旁道路，以及國家兩廳院生活廣場，共襄盛舉。
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