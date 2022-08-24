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避免被冒名報關！台灣關務署：快遞報關預先委任9月中上線實施　民眾可自選加入

關務署呼籲，民眾購買境外網購貨物以快遞貨物方式進口，應至實名認證APP檢視推播訊息，並即時確認是否為其進口貨物，俾利貨物順暢通關。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/24 10:10
圖片由財政部關務署提供

圖片由財政部關務署提供

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）為避免民眾被冒名報關，財政部關務署昨(8/23)日表示，9月中旬將實施快遞貨物進口報關「預先委任2.0」新制，增加民眾自選預先委任，給予業者於貨物運抵台灣前，先以「實名認證」、「預先確認委任報關」，調整作業時間。

關務署指出，報關業者辦理進口貨物報關前，均應經進口人委任報關，但快遞貨物因即時通關特性，報關委任文件可免逐案於通關時檢附，此免逐案檢核報關委任的便捷措施，易遭不法人士盜用民眾個資，報關進口違法管制物品，除造成不知情民眾無辜受行政或刑事調查之累，報關業者亦可能因未完成委任報關而受罰鍰處分。因此海關逐步推動「預先確認委任報關」，即快遞貨物報關前應先以實名認證APP完成線上委任報關，否則將無法報關進口。

財政部關務署表示，民眾可於「實名認證易利委APP (下稱實名認證APP)」設定自選預先委任；完成設定後，報關業者欲以民眾名義報關進口貨物，須於報關前透過實名認證APP推播報關內容給該民眾檢視，經其回復相符完成線上委任報關後，海關始受理申報，民眾可藉此避免被冒名報關。

關務署呼籲，民眾購買境外網購貨物以快遞貨物方式進口，應至實名認證APP檢視推播訊息，並即時確認是否為其進口貨物，俾利貨物順暢通關。

關務署說，「預先確認委任報關」於2021年12月28日起上線實施，初期以民眾檢舉冒名報關及貨物放行後卻多次未完成委任報關等高風險進口人為實施範圍。2022年9月中旬將接續實施「預先委任2.0」，增加民眾自選預先委任，以漸進推動方式，讓民眾熟悉預先委任報關操作，並給予業者於貨物運抵臺灣前，先以實名認證APP完成線上委任報關之調整作業時間。
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報關
快遞
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