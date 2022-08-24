台灣河床劇團10分鐘「開房間」僅為一位觀眾演出　首部VR入圍威尼斯影展

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導) 河床劇團代表作浸式劇場「開房間計劃」，製作成首部VR作品《遺留》，入圍威尼斯影展「沉浸式內容單元」。

「開房間」VR三部曲的第一部《遺留》，為河床劇團導演郭文泰首度執導的VR作品，於今年4月底完成，一舉獲得威尼斯影展的肯定，展現出他耕耘表演藝術及視覺藝術多年的創作功力。

創立於1998年的河床劇團，致力於意象劇場創作，2011年推出的沉浸式劇場「開房間計劃」，每場只為一位觀眾演出，打破觀眾與表演者之間的界限，提供觀眾感官上零距離的親密互動。

首演後震動劇場界，並獲得當年度台新藝術獎表演藝術年度十大，陸續受邀到北美館、國美館、台北當代館、台南藝術節及澳門等地演出，有觀眾為了10分鐘的演出，特地從澳門及日本飛來台灣觀賞；更曾創下10位觀眾觀賞，8位流著淚離開的紀錄。

《遺留》由游育歆、黃致愷領銜主演，保留與「開房間」的親密特質，讓觀眾能在影像中感受到演員的凝視。作品是對流動於夢境與現實、恐懼與慾望邊界的冥想，是看見與被看見的一次邀請。

導演郭文泰說，希望透過《遺留》，創造足以讓觀眾逃離現實邏輯與負荷的時刻，於是當他們回返現實時，能夠以一個新穎、深刻的方式重新看待他們的生活。

《遺留》將在9 月1日到10日於威尼斯影展舉行世界首映。目前劇團正製作第二部VR《彩虹彼端》。