重塑傳統米食新價值　第一屆臺灣天糰爭霸戰即日起受理報名

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）為重塑傳統米食新價值，農糧署「第一屆臺灣天糰爭霸戰」自即日起至10月5日止受理報名，冠軍飯糰將可獲冠軍獎金10萬元，並可與知名連鎖便利超商或食品業者合作推出「聯名冠軍飯糰」上市銷售，完成量產可再獲得量產上市獎金10萬元，共享品牌效益，擴大冠軍飯糰之曝光度與知名度。

農糧署23日透過新聞稿表示，為持續滿足國人多樣化的消費需求及喜好，今(2022)年度以「飯糰」為主題，分為「元氣飯糰」及「魅力飯糰」兩組，每家參賽業者不限報名一個組別，每項參賽飯糰需以產銷履歷國產稉型白米製成含米量60%以上之飯糰參賽。其中，「元氣飯糰組」需以未經調味的白飯飯體為基底，搭配國產特色食材製作特色及口感兼具的飯糰；「魅力飯糰組」則以經配料、醬料混搭製成調味飯體為基底，搭配國產特色食材製作獨創性及時尚美感兼具的飯糰參賽。

農糧署表示，「第一屆臺灣天糰爭霸戰」將邀請專業評審依據參賽飯糰的風味口感、食材使用、未來商品化應用性等評選標準，選出今年度12款得獎飯糰，並由該署協助得獎店家進行整合性行銷宣傳。

農糧署為使未來國人有機會吃到冠軍飯糰，兩組冠軍飯糰將由知名便利超商、冷凍調理食品業者商品化後上架銷售，使稻米從生活必需品的基本層面提升，以即食型態輕鬆走入消費者日常生活，並透過多元便利的購買管道，讓國人可以快速享用頂級冠軍飯糰的美妙滋味。

「第一屆臺灣天糰爭霸戰」競賽活動，自即日起開放報名，10月5日截止報名(郵戳為憑)，後續於8月30日至9月7日期間於北中南東等地舉辦賽制說明會。

農糧署說，該賽事分為區域賽和全國賽兩階段，區域賽預定於11月中旬於北中南東四地舉辦，方便全臺參賽者就近參賽，兩組將各評選出12隊入圍隊伍晉級全國賽，全國賽預計於11月底前於臺北辦理現場實作競賽，將選出最終冠、亞、季軍及優選得獎飯糰，冠軍獎金高達10萬元，歡迎各界好手前來報名，高額獎金等您來挑戰。

農糧署表示，希冀透過各路高手高超技藝，將「飯糰」這個在臺灣處處可見的國民小吃，以產銷履歷米及特色農特產品，重新賦予米食新價值，提供國人更健康美味且便利即食的米食新選擇。

農糧署還說，為重塑傳統米食新價值，提供國人多元且便利之米食新選擇，該署自2018年起陸續以碗粿、炒飯等不同主題，舉辦全國性競賽，推動傳統米食為國民美食，更透過競賽話題，有效行銷得獎店家及其米食料理，提升店內營業額至少2成以上，亦成功推出碗粿、炒飯等商品化產品於全臺超過1萬4千處零售通路上架銷售，銷售超過150萬盒，創造將近1億元的營業額，其銷售量較同類型商品成長15%，並成功帶動超過22萬公斤產銷履歷米的使用量。