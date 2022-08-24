Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 環境生態

輕颱「馬鞍」外圍環流影響　台灣花東高屏防雨•沿海留意風浪

中央氣象局今天發布豪雨特報，第9號颱風「馬鞍」外圍環流影響，台東縣及恆春半島地區有局部大雨或豪雨發生，注意瞬間大雨、雷擊及強陣風。

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/24 09:40
輕颱「馬鞍」外圍環流影響　台灣花東高屏防雨•沿海留意風浪

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）輕颱「馬鞍」外圍環流影響，氣象局今天(24日) 針對台東、恆春半島發布豪雨特報。氣象專家吳德榮說，「馬鞍」預估明天(25日) 撲向廣東，今天花東、高屏防雨，中部以北午後也有局部短暫陣雨，沿海留意風浪。

輕颱「馬鞍」外圍環流影響　台灣花東高屏防雨•沿海留意風浪圖/NCDR

中央氣象局今天發布豪雨特報，第9號颱風「馬鞍」外圍環流影響，台東縣及恆春半島地區有局部大雨或豪雨發生，注意瞬間大雨、雷擊及強陣風。

氣象局同時發布9縣市高溫資訊，其中花蓮、宜蘭有攝氏38度極端高溫出現的機會；大台北等7縣市預估高溫達36度以上。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新氣象局路徑潛勢預測圖顯示，輕颱「馬鞍」已在呂宋島西北方海面，朝西北西前進，今天經東沙島附近、明天中午撲向廣東。第10號颱風「蝎虎」在日本東方海面，偏北轉北北東移動；兩颱對台灣皆無威脅。

中央社引述吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，今天受輕颱「馬鞍」外圍環流影響，花東及高屏有明顯降雨，中部、北部仍偏熱，下午起亦有局部短暫陣雨，台灣附近海面風浪增大。

吳德榮提到，明天東半部及南部仍有局部短暫陣雨，北部、中部午後對流旺盛，有局部陣雨、雷雨，各地氣溫略降；26、27日台灣附近盛行弱西南風，天氣偏熱，上半天晴時多雲，午後山區及部分平地有局部陣雨或雷雨。

他也表示，28日轉微弱東北風，北台灣氣溫略降、稍轉涼，有局部短暫雨，中南部山區及部分平地午後有局部陣雨或雷雨；29、30日天氣偏熱，上半天晴時多雲，午後山區及部分平地有局部陣雨或雷雨。
颱風
馬鞍
台灣
外圍環流
虎蠍

相關新聞

想用國旅請加快！使用率破7成 觀光局宣佈9/8活動結束
想用國旅請加快！使用率破7成 觀光局宣佈9/8活動結束
2022/08/23 18:55
古屋圭司批中共威嚇行徑 強調台灣有事就是「日美同盟有事」
古屋圭司批中共威嚇行徑 強調台灣有事就是「日美同盟有事」
2022/08/23 15:01
輕颱馬鞍今晚起影響台灣　東、南部嚴防雨彈來襲
輕颱馬鞍今晚起影響台灣　東、南部嚴防雨彈來襲
2022/08/23 09:22
追緝贓車遇襲 台南2員警殉職 兇嫌通緝中
追緝贓車遇襲 台南2員警殉職 兇嫌通緝中
2022/08/22 16:00
農糧署：50公噸台灣文旦將外銷日本　茨城縣近7千學童營養午餐搶先品嚐
農糧署：50公噸台灣文旦將外銷日本　茨城縣近7千學童營養午餐搶先品嚐
2022/08/22 15:06

更新時間 : 2022-08-24 11:27 GMT+08:00

最受歡迎

【安南殺警案】殉職警身中17及38刀 嫌故曝蹤跡反被甕中捉鱉
【安南殺警案】殉職警身中17及38刀 嫌故曝蹤跡反被甕中捉鱉
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
印度又傳新疾病　「番茄流感」患者冒出紅色水泡　
印度又傳新疾病　「番茄流感」患者冒出紅色水泡　
【8/21台灣本土+22,137　死亡+26】本土病例累計破500萬例　疫情較上周上升6.4%
【8/21台灣本土+22,137　死亡+26】本土病例累計破500萬例　疫情較上周上升6.4%
【8/22台灣本土+16669　死亡+23】即日起入境總量人數調升為每週5萬人
【8/22台灣本土+16669　死亡+23】即日起入境總量人數調升為每週5萬人
台灣役男注意！免役標準趨嚴 身高不到155、BMI大於35才不用當兵
台灣役男注意！免役標準趨嚴 身高不到155、BMI大於35才不用當兵
〈投資理財〉 台灣上市櫃租賃三雄 營收獲利穩定成長
〈投資理財〉 台灣上市櫃租賃三雄 營收獲利穩定成長
家長看過來！9/12起開學防疫新制上路　1人確診不用全班停課　快篩陰可上課
家長看過來！9/12起開學防疫新制上路　1人確診不用全班停課　快篩陰可上課
「3+4」入境檢疫再鬆綁！9/1起後4天自主防疫可返家「1人1室」
「3+4」入境檢疫再鬆綁！9/1起後4天自主防疫可返家「1人1室」
【更新】台灣明德外役監逃犯殘忍殺害2員警　台南地檢署聲請羈押兇嫌林信吾
【更新】台灣明德外役監逃犯殘忍殺害2員警　台南地檢署聲請羈押兇嫌林信吾