輕颱「馬鞍」外圍環流影響　台灣花東高屏防雨•沿海留意風浪

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）輕颱「馬鞍」外圍環流影響，氣象局今天(24日) 針對台東、恆春半島發布豪雨特報。氣象專家吳德榮說，「馬鞍」預估明天(25日) 撲向廣東，今天花東、高屏防雨，中部以北午後也有局部短暫陣雨，沿海留意風浪。

圖/NCDR

中央氣象局今天發布豪雨特報，第9號颱風「馬鞍」外圍環流影響，台東縣及恆春半島地區有局部大雨或豪雨發生，注意瞬間大雨、雷擊及強陣風。

氣象局同時發布9縣市高溫資訊，其中花蓮、宜蘭有攝氏38度極端高溫出現的機會；大台北等7縣市預估高溫達36度以上。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新氣象局路徑潛勢預測圖顯示，輕颱「馬鞍」已在呂宋島西北方海面，朝西北西前進，今天經東沙島附近、明天中午撲向廣東。第10號颱風「蝎虎」在日本東方海面，偏北轉北北東移動；兩颱對台灣皆無威脅。

中央社引述吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，今天受輕颱「馬鞍」外圍環流影響，花東及高屏有明顯降雨，中部、北部仍偏熱，下午起亦有局部短暫陣雨，台灣附近海面風浪增大。

吳德榮提到，明天東半部及南部仍有局部短暫陣雨，北部、中部午後對流旺盛，有局部陣雨、雷雨，各地氣溫略降；26、27日台灣附近盛行弱西南風，天氣偏熱，上半天晴時多雲，午後山區及部分平地有局部陣雨或雷雨。

他也表示，28日轉微弱東北風，北台灣氣溫略降、稍轉涼，有局部短暫雨，中南部山區及部分平地午後有局部陣雨或雷雨；29、30日天氣偏熱，上半天晴時多雲，午後山區及部分平地有局部陣雨或雷雨。