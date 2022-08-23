成大攜手普渡大學 首創台美半導體高教合作

（台灣英文新聞／ 綜合報導）因應全球半導體產業趨勢，佈局前瞻科技人才培育，國立成功大學與美國普渡大學開台、美學府半導體合作教研合作首例，就半導體與智慧製造之教學、研究、人員交流與產學合作等方向簽署雙方合作意向書。

成大校長蘇慧貞表示，成大智慧半導體與永續製造學院不僅串聯南部科學園區，同時也為高雄的專業人士提供課程，促進台灣南部半導體產業聚落的區域發展；而普渡大學不僅是印第安納州、美國，更是全球名列前茅的頂尖學府，期待在雙方攜手引領之下，在高等教育端開創新的研究與課程型態，為下一世代半導體產業提前佈局，與產業攜手培育優秀專業人才。

蘇慧貞認為，目前雙方持續經營的成大-普渡雙聯學位計畫與線上課程，讓成大學生提高國際能見度與市場機會。「儘管這3年世界還是受到疫情影響，成大積極推動與普渡在科技領域建立更深入、更強大、更有價值的合作關係，也持續提供世界級一流的科學教育並支持台灣的產業發展，繼續培育科技與半導體業需要的人才。」

美國普渡大學工學院代理院長朗斯壯（Mark Lundstrom）認為，合作意向書的簽署把成大跟普渡大學合作提高到更高的層次。自美援時期，美國普渡大學即盡心盡力協助成大轉型成為世界級的大學，使成大成為台灣經濟與產業成長的動力來源，至今兩校交流成果斐然，目前台灣有超過1000位普渡大學畢業校友，投入台灣的就業市場，在普渡就讀的台灣學生也一直增加，目前普渡則有11位教師來自台灣。兩校未來合作將專注在半導體、電機與資訊領域如：半導體封裝與製程整合，以及永續與綠色製造技術，合作是對台美兩國都很重要的產業發展助力，未來雙方將繼續擴展雙聯學位計畫，希望對半導體發展研究合作與學生交換創造更多機會。

成大2021年正式揭牌成立「智慧半導體及永續製造學院」，整合校內外資源，以人工智慧為核心開設「晶片設計學位學程」、「半導體製程學位學程」、「半導體封測學位學程」、「關鍵材料學位學程」、「智能與永續製造學位學程」等5大專業學位學程。美國普渡大學以工程教育聞名世界，校內擁有最先進的半導體晶片設施，以大學部來說，普渡大學工程學院是全美前十大工程學院之一。日前普渡大學與國內知名半導體公司合作成立半導體晶片設計中心，計畫朝晶片設計學位課程、下世代運算和通訊晶片設計等方向展開研究合作。