新疆再教育營倖存者：逼唱紅歌打「疫苗」中共仍在建營地

（台灣英文新聞／李朝儀 綜合報導）北京近年因新疆再教育營惹爭議而再三利用官媒營造正面形象，然而美國之音今日再度戳破中共假面，曾被關押其中的倖存者，以3年身陷牢籠的經歷，指控中共公然對全世界說謊，以及施加於新疆人慘無人道的暴行。

報導指出，現年55歲的古麗巴哈爾．海提瓦吉（Gulbahar Haitiwaji）從克拉瑪依的看守所、拘禁營，到被指定監視居住，期間被折磨囚禁將近3年，自由與人性尊嚴蕩然無存，僅管已脫離那段惡夢經歷3年，往事並不如煙。

旅居巴黎10年的古麗巴哈爾控訴，2016年被自稱擔任新疆油田公司的會計要求，回克拉瑪依辦退休，誰知竟是陷阱。她被關押在可容納9人卻超收至35人的看守所，被迫早起、學唱紅歌、牢記中文撰寫的看守所規定。受罰之人在晚上就寢時，會被套上腳鐐，綁在金屬環上，且不知為何受罰，更有人最長被綁了「3個月」。

古麗巴哈爾在被關押期間，自尊與驕傲徹底瓦解。她回憶，被狗一般綁在床邊長達20天，有10天無法排便，而首次在眾人面前進行也讓她崩潰痛哭。

警察對他進行審訊、疲勞轟炸，每次指控皆不同，包括策動恐怖襲擊主謀、參與或認識策劃恐怖襲擊分子等，最後更被冠上「沒有匯報丈夫、女兒為恐怖份子並與之劃清界線」的罪名。

在看守所經數月折磨，2017年6月古麗巴哈爾被送往「學校」，比看守所條件更加惡劣：房舍空氣渾濁，窗戶被鐵板封住，僅有透過小孔入內的陽光。

等待古麗巴哈爾的，是每天早起「學習」11小時的生活，內容包含歷史、法律、中文，每個禮拜都要學一首紅歌。所謂紅歌即歌頌共產黨，如「沒有共產黨就沒有新中國」、「學習雷鋒好榜樣」等。2017年元月，若干「學員」寫信給中共領導人習近平表達崇敬，中國政府依據習近平的回信創作一首紅歌，相當荒謬。

古麗巴哈爾及所有學員也必須學會應對視察，包括背熟寫滿整整兩張紙的標準答案，並一致宣稱：「我們自願來到這裡，我們的伙食很好，和家人保持聯繫，我們有錢，有工資。」

儘管中共當局否認對維吾爾人實施種族滅絕，然而古麗巴哈爾表示，學校以流感疫苗之名，每年注射兩次疫苗，「而許多年輕女性接種，月經就遲遲不來，她們擔心這是當局的一種絕育手段」。

古麗巴哈爾說，「回到法國以後，我才了解到絕育政策是真實發生的，他們想讓我們消失。」

關於北京當局迫於國際壓力，宣稱所有再教育營區已全數關閉，學員已「畢業」回家，古麗巴哈爾怒斥上述謊言，她表示，中國還在建新的營地，並投入更多資源，「他們就是在向全世界撒謊」。

身陷改造營的古麗巴哈爾於2019年8月獲釋，隨後在2021年出版「中國古拉格倖存者」一書，揭發中共暴行，她是首個撰寫回憶新疆拘禁營殘酷內幕的維吾爾女性，該書已翻成逾10種語言發行。