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想用國旅請加快！使用率破7成 觀光局宣佈9/8活動結束

觀光局提醒民眾，如打算配合優惠活動截止日調整出遊計畫，請與旅宿業者依個別旅客訂房定型化契約之規定辦理。

By 生活組, 台灣英文新聞
2022/08/23 18:55
（圖/中央社）

（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）交通部觀光局宣布今（23日）宣佈「悠遊國旅個別旅客住宿優惠活動」自7月15日上路後，至今使用率高達7成，預計9月8日可補助的優惠房間數就將使用完畢，因此民眾宜配合優惠活動截止日調整出遊計畫，才不會申請補助落空。

根據觀光局新聞稿，「悠遊國旅個別旅客住宿優惠活動」提供民眾享住宿優惠折抵，原先預計活動到12月中，未料民眾使用熱度高，預算即將用罄，活動即提早結束。觀光局以民眾使用的熱度估算，使用房間數截至今天下午4時，已經超過120萬房，使用率突破7成，預估9月8日經費就會用罄。

觀光局補充，這次在活動網頁上以「紅、黃、綠」燈號顯示優惠房間數使用情形供民眾參考，在8月15日顯示優惠房間數使用過半的「黃燈」，8月23日已亮起優惠房間數使用超過七成的「紅燈」。

觀光局提醒民眾，如打算配合優惠活動截止日調整出遊計畫，請與旅宿業者依個別旅客訂房定型化契約之規定辦理。

根據活動內容，悠遊國旅從7月15日起跑，每人每房每晚新台幣800元，若符合條件者最高可補助1300元，包含團體旅遊、自由行及遊樂園優惠等，總經費約新台幣55億元，其中自由行部分約20多億元。

觀光局說，本次活動除民眾反應熱烈外，旅宿業者參與也相當踴躍，數量超過前年安心旅遊的9,500家，達9,800餘家。

觀光局表示，悠遊國旅振興方案團體旅遊優惠方案以及觀光遊樂業入園優惠仍持續進行中，歡迎民眾參團出遊或至遊樂園享入園優惠。
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