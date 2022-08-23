Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 政治

台海局勢緊張 歐盟最高外交官：歐盟將試圖當調解人

被問及如果北京襲擊台灣，歐盟會怎麼做時，歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾說「每個人都試圖避免與中國直接對抗。」

By 政治組, 台灣英文新聞
2022/08/23 17:39
歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾22日說，歐盟願意擔任台灣海峽危機的「調解人」。（圖/路透社）

歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾22日說，歐盟願意擔任台灣海峽危機的「調解人」。（圖/路透社）

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾針對本月稍早裴洛西訪台後的台海緊張局勢表示，歐盟願意擔任台海危機的「調解人」，但是要避免與中國直接對抗。

根據「南華早報」（South China Morning Post）22日報導，波瑞爾（Josep Borrell）在西班牙北部城市桑坦德（Santander）一場論壇發表演說，指出他對本月稍早裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣後的局勢升溫表達「嚴重關切」，且「在這種情況下，歐盟正試圖擔任調解人。」

報導指出，當被問到是否打算訪問台灣，波瑞爾說自己沒有計畫訪台，也說「而且我認為歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）也不會訪問台灣。」

波瑞爾說「這（裴洛西訪台）使得與中國之間的關係特別微妙，這就是為何我們需要避免給予（中國）一個加劇緊張情勢的藉口。」他也說「裴洛西有權去任何她想去的地方，但一方面是關於她的自身權利，另一方面則是合適的時機。」

波瑞爾補充，他看到裴洛西這次訪台讓美國政府感到「不安」。他說，台灣是一個向盧安達一樣大小的小國，卻生產了全球70%的半導體及90%的高科技半導體，在半導體這樣關鍵的領域迅速成功地升高到全球技術能力的最高點。

被問及如果北京襲擊台灣，歐盟會怎麼做時，波瑞爾說「每個人都要捍衛台灣自由發展其政治制度的權利，但每個人都非常謹慎地處理，並試圖避免與中國直接對抗。這是美國非常謹慎想要避免的。」

波瑞爾再次強調「來自歐美的我們必須捍衛台灣人民的權利，但因為台灣不是聯合國的成員，它屬於一個不被承認的狀態，因此我們必須保持戰略上的模糊性。」
波瑞爾
歐盟外交和安全政策高級代表
歐盟
台海局勢
台海緊張
中共威脅
調解

相關新聞

馬基來台秀支持恐促中共軍演？ 葛來儀：月底另有訪團
馬基來台秀支持恐促中共軍演？ 葛來儀：月底另有訪團
2022/08/15 14:35
台灣外交部長吳釗燮9日將親上火線 召開國際記者會回應中國軍演挑釁
台灣外交部長吳釗燮9日將親上火線 召開國際記者會回應中國軍演挑釁
2022/08/08 20:24
德國之聲專訪葛來儀：中共軍演有如第四次台海危機 想改變台海現狀
德國之聲專訪葛來儀：中共軍演有如第四次台海危機 想改變台海現狀
2022/08/07 16:03
面對中共軍演 英業達董事長不緊張：打台灣什麼就也沒有了
面對中共軍演 英業達董事長不緊張：打台灣什麼就也沒有了
2022/08/04 18:50
傳言裴洛西8月訪台　金融時報：中國可能阻撓專機降落台灣
傳言裴洛西8月訪台　金融時報：中國可能阻撓專機降落台灣
2022/07/24 09:36

更新時間 : 2022-08-23 18:42 GMT+08:00

最受歡迎

（持續更新）【安南殺警案】故曝蹤跡誘警反被甕中捉鱉 落網卸責稱被噴辣椒水憤而襲警
（持續更新）【安南殺警案】故曝蹤跡誘警反被甕中捉鱉 落網卸責稱被噴辣椒水憤而襲警
【8/21台灣本土+22,137　死亡+26】本土病例累計破500萬例　疫情較上周上升6.4%
【8/21台灣本土+22,137　死亡+26】本土病例累計破500萬例　疫情較上周上升6.4%
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
台灣役男注意！免役標準趨嚴 身高不到155、BMI大於35才不用當兵
台灣役男注意！免役標準趨嚴 身高不到155、BMI大於35才不用當兵
印度又傳新疾病　「番茄流感」患者冒出紅色水泡　
印度又傳新疾病　「番茄流感」患者冒出紅色水泡　
【8/22台灣本土+16669　死亡+23】即日起入境總量人數調升為每週5萬人
【8/22台灣本土+16669　死亡+23】即日起入境總量人數調升為每週5萬人
「3+4」入境檢疫再鬆綁！9/1起後4天自主防疫可返家「1人1室」
「3+4」入境檢疫再鬆綁！9/1起後4天自主防疫可返家「1人1室」
〈投資理財〉 台灣上市櫃租賃三雄 營收獲利穩定成長
〈投資理財〉 台灣上市櫃租賃三雄 營收獲利穩定成長
【台灣PTT憂關站】「數位中介法」若通過•苦苓: 把民進黨趕下台!　謝龍介: 在野黨可洗洗睡了
【台灣PTT憂關站】「數位中介法」若通過•苦苓: 把民進黨趕下台!　謝龍介: 在野黨可洗洗睡了
兩廳院夏日爵士戶外派對回歸！台灣「鐵肺歌后」艾怡良演唱曲目曝光　現場免費兌換格蘭菲迪特調
兩廳院夏日爵士戶外派對回歸！台灣「鐵肺歌后」艾怡良演唱曲目曝光　現場免費兌換格蘭菲迪特調