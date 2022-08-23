台海局勢緊張 歐盟最高外交官：歐盟將試圖當調解人

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾針對本月稍早裴洛西訪台後的台海緊張局勢表示，歐盟願意擔任台海危機的「調解人」，但是要避免與中國直接對抗。

根據「南華早報」（South China Morning Post）22日報導，波瑞爾（Josep Borrell）在西班牙北部城市桑坦德（Santander）一場論壇發表演說，指出他對本月稍早裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣後的局勢升溫表達「嚴重關切」，且「在這種情況下，歐盟正試圖擔任調解人。」

報導指出，當被問到是否打算訪問台灣，波瑞爾說自己沒有計畫訪台，也說「而且我認為歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）也不會訪問台灣。」

波瑞爾說「這（裴洛西訪台）使得與中國之間的關係特別微妙，這就是為何我們需要避免給予（中國）一個加劇緊張情勢的藉口。」他也說「裴洛西有權去任何她想去的地方，但一方面是關於她的自身權利，另一方面則是合適的時機。」

波瑞爾補充，他看到裴洛西這次訪台讓美國政府感到「不安」。他說，台灣是一個向盧安達一樣大小的小國，卻生產了全球70%的半導體及90%的高科技半導體，在半導體這樣關鍵的領域迅速成功地升高到全球技術能力的最高點。

被問及如果北京襲擊台灣，歐盟會怎麼做時，波瑞爾說「每個人都要捍衛台灣自由發展其政治制度的權利，但每個人都非常謹慎地處理，並試圖避免與中國直接對抗。這是美國非常謹慎想要避免的。」

波瑞爾再次強調「來自歐美的我們必須捍衛台灣人民的權利，但因為台灣不是聯合國的成員，它屬於一個不被承認的狀態，因此我們必須保持戰略上的模糊性。」