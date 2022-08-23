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集保數位服務新扉頁　債券存摺電子化全面啟動

By 台灣英文新聞
2022/08/23 17:12
圖片臺灣集保提供

圖片臺灣集保提供

繼2020年推出自營商與保管機構客戶間(B2B)成交資料及債券存摺電子化服務，深獲好評，推動至今，市場參與者幾已全面使用，集保結算所自2022年8月22日起再將相關服務延伸至自營商與一般投資人(B2C)，開啟新扉頁，優化服務永不止歇。

集保結算所景廣俐代理總經理表示，在與證券商公會共同規劃下，集保持續以金融科技及創新思維提供市場優質數位化後台服務，為提供自營商與一般投資人間電子化服務，將成交資料及電子債券存摺導入新建置的「集保i查詢平台」，具體實踐ESG（環境永續、社會參與、公司治理）行動方案。

為保護投資人權益，打造多元包容安心的投資環境，投資人可透過電腦、手機、平板，以電子郵件連結或登入平台，即時查詢自營商傳送之債券成交單、給付憑單暨交付清單、電子債券存摺；遇電子債券存摺提前解約時，亦可選擇於平台線上確認提解內容，或以書面方式確認內容。

該服務之推出，受市場高度關注，投資人詢問度極高。全面啟動電子化服務，為後疫情時代提供無實體接觸之有效解方，亦減輕交易雙方以郵寄、派員或臨櫃等人工繁瑣程序。展望未來，集保結算所將持續開發數位金融應用場域，設計整合式介面，廣納各式商品，進一步為提供投資人可信賴之數位數據加值服務。

更新時間 : 2022-08-23 18:42 GMT+08:00

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