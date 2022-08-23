荷蘭街頭塗鴉藝術家美化工地　盼帶給工作壓力大台北人一絲美好

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導) 寶舖建設與荷蘭街頭塗鴉藝術家FLEKS合作建築工地美化，項目位於台大附近的羅斯福路與辛亥路口，自即日起展示至2025年。

寶舖建設合作對象包含時裝設計師吳季剛、日本建築師藤本壯介等，盼拋磚領域美化建案施工工地，此次和荷蘭塗鴉藝術家攜手，在後疫情時代為羅斯福路創作「理想中的叢林」（Dream Jungle）。

FLEKS自1998年還是孩提時期即投身於街頭塗鴉圈中，2011年起以「尋找自由」為命名，展開橫跨４大洲的世界創作旅行；作品結合未來科幻與太空主題也向美式紐約Old School致敬，靈活運用色彩和字體及圖像變化。

荷蘭藝術家Fleks表示，很喜歡台北市，尤其這裡的人生活起來自在流動，但也感受到在這裡的工作壓力不小，如能帶給路人，即使是一瞬間的微笑及心裡美好的感受，那才是他創作的動力與真正的熱情。

Fleks說，創作理念來自都市叢林，因為建物或許是生冷的，但「理想中的叢林」與人們的生活卻是充滿朝氣的，使用帶有人文氛圍的米白色調，希望大家路過作品時，可以感受到他想傳達的和諧感受。

寶舖品牌總監劉于寧強調，工地一般給人的感受很冰冷，一般人甚至不太會多看一眼，但寶舖竣工的建築作品在外觀設計上，定義為全民皆可欣賞的公共藝術角度，較知名的案例有藤本壯介於大安森林公園旁邊的玻璃瀑布建築，及位於青田街的極光琉璃建築。

劉于寧提及，城市生活壓力真的很大，希望在人來人往的交通道路上分享給大家即便看一眼也能獲得身心靈的舒適療癒。

以上圖片由寶舖建設提供