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新北文旦柚上市！iPhone13、住宿券等你來拿

By 台灣英文新聞
2022/08/23 17:03
照片來源：新北市政府農業局提供

照片來源：新北市政府農業局提供

鼓勵民眾購買八里文旦柚，八里區農會推出電商三重優惠及訂購千箱獲價值9萬贈品，加上運費省3萬，總共優惠12萬，史上最殺團購優惠。另外加碼團購消費滿10萬加送「將捷金鬱金香酒店」雙人平日住宿券(含柚香下午茶)，限量4份，歡迎大家一起來購買新北文旦柚。

新北市文旦柚產量約6,926公噸，其中以八里區產量4,604公噸最多，產量約占全市7成。市長侯友宜今(23)日出席文旦柚上市記者會，現場加碼團購滿額禮，原團購千箱加送iPhone手機，限量3支，記者會現場再加碼送出2支。另外團購消費滿10萬加送「將捷金鬱金香酒店」雙人平日住宿券含(柚香下午茶)，總價值1萬元，限量4份。市長侯友宜表示，新北市因地利優勢，加上果農優秀的管理技術，今年因陽光充足，文旦柚更加香Q多汁，品質特別好。歡迎大家一起來購買新北的文旦柚，保證你吃得眉開眼笑，幸福洋溢。

八里區農會理事長蔡秋煌表示，八里文旦柚受太陽西曬、海風吹襲，果肉香甜Q彈，皮薄汁多味甘甜，尤其喉韻回甘是本地的特色。今年首次與國際型度假酒店將捷金鬱金香酒店合作，於9月限定推出柚香雙人下午茶套餐，特別研發柚香調飲，與甜蜜柚香草甜甜圈。另外2022年限定採文旦柚採果體驗一推出已報名完畢，八里區農會另外再於9月4日加開一個梯次，共40人，報名費1人1000元，農遊小旅行網路報名可上:https://reurl.cc/bEEQXr

新北市農業局表示，9月3、4日在八里左岸永續環境教育中心前廣場舉辦「新北柚樂園」文旦柚展售會，現場除了販售最優質的文旦柚外，現場還有釣文旦、疊文旦等文旦柚趣味競賽， 3日更特別邀請親子都喜愛的巧虎至現場表演，好吃又好玩，歡迎大家一起來本市八里享受悠閒的假日時光，並將新北市最優質、最安心、最美味的文旦柚帶回家。另外只要來八里區農會等12個農會超市通路購買600元以上的柚子，即有機會獲得200元的農遊券，同時無法出門的民眾也別擔心，也可以在電商平台「小農電舖直銷站」購買!購買文旦柚產品資訊請洽各產區農會，或直接上「小農電舖直銷站」訂購(https://www.gotobali.com.tw/)。

新北文旦柚上市！iPhone13、住宿券等你來拿

照片來源：新北市政府農業局提供

新北文旦柚上市！iPhone13、住宿券等你來拿

照片來源：新北市政府農業局提供

更新時間 : 2022-08-23 17:11 GMT+08:00

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