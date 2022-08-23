【安南殺警案】台灣外役監10年逃49人 總統：速修警械使用條例、檢討外役監標準

（台灣英文新聞 / 社會組 綜合報導）台南22日發生外役監受刑人殺2警重大案件，近10年外役監統計脫逃者共49人，總統23日早上已指示行政院及相關部會依法嚴查嚴辦，並加速修改警械使用條例，並檢討外役監標準。

綜合媒體報導，總統府發言人張惇涵今表示，總統蔡英文感謝辛苦執勤的警察同仁，也強調將依法嚴查嚴辦，並推動警械使用條例加速修法，同時通盤檢討外役監標準。

此次犯下台南殺警案的凶嫌林信吾屬於外役監受刑人，根據矯正署新聞稿，外役監旨在透過低度戒護管理及中間性處遇措施，協助受刑人培養自律能力，幫助其復歸社會，但受刑人利用返家探視或監外作業等無戒護或低戒護管理，脫逃或再犯風險也較高。

矯正署指出，統計最近10年獲選至外役監執行共11,323人，脫逃4人、返家探視未歸45人，目前仍有2人未緝獲。

面對受刑人脫逃，矯正署表示，除了持續加強戒護管理、考核及宣導，也會強化受刑人返家探視期間之抽查並保持聯絡。對於近年脫逃及返家探視未歸事件統計分析受刑人之刑期、年齡及罪名等相關資料，提供矯正署參考，將具有高脫逃風險不適宜參加外役監階段性處遇特性之受刑人，從前端遴選作業予以排除，以免外役監受刑人脫逃及返家探視未歸持續發生。

矯正署強調，對於明德外役監獄林姓受刑人返家探視逾時未歸涉殺警案，深表遺憾與哀悼，所屬機關將加強外役監遴選、考核及淘汰機制，並強化收容人個別化處遇及各項輔導措施，期能協助渠等順利復歸社會，並共同維護社會安全。

至於蔡總統方面，張惇涵說，總統今日行程會提早半小時前往慰勉空軍第六雷達中隊、海軍海鋒三中隊及台北通信大隊，並在慰勉國軍部隊行程結束後南下。