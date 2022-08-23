1/3患者無症狀！醫曝：5大危險族群、4大徵兆　容易喘、突然頭暈都要當心

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）心房顫動是常見的心律不整之一，約有高達3分之1的患者因無症狀而不自知，成了中風與猝死的健康未爆彈。中華民國心律醫學會今（23）日召開記者會，呼籲5大危險族群、注意4大異常徵兆，謹記3招預防猝死。

兩年多來，在新冠疫情籠罩下，每當新增感染病例快速增加，或有新變異病毒株入侵台灣時，不免讓許多心房顫動等心律不整患者，卻步在醫院前

中華民國心律醫學會理事長暨林口長庚紀念醫院副院長溫明賢醫師表示，罹患心律不整等慢性病，若未規律接受治療，病情未受良好控制，感染新冠後重症風險恐增加，原本疾病突然發作的危險也大增。尤其心房顫動患者，若因不願意就醫而導致未能規律服藥控制，中風與猝死風險更會危害民眾健康。

發生猝死3大原因都與心血管有關 心房顫動容易在心臟中形成血栓流入大腦引發中風！

在沒有外力傷害下，當人突然倒地並於24小時內死亡，就符合猝死定義，而心因性猝死更是猝死原因的大宗，分別是冠狀動脈心血管疾病、心臟衰竭、遺傳性心律不整。溫明賢指出心跳太慢或太快都屬於心律不整範疇，其中心室顫動、心室頻脈雖猝死率較高，但發生率不如心房顫動高。台灣已成為高齡社會，要特別注意年齡越高盛行率越高的心房顫動。

心房顫動發生時心臟就像發抖一般，無法正常規則跳動送出血液，當血液滯留在心房內，血栓出現的風險就會增加；當心跳恢復正常時，血栓很容易隨著血流到達腦部，導致嚴重腦中風或是增加猝死風險。

台灣心因性猝死約2成與心律不整有關 五大醫學中心揭露猝死四大危險因子「SACAF」

7成的猝死是心血管問題導致，但很多民眾身在風險中卻不自知；中國醫藥大學附設醫院內科系副院長張坤正醫師表示，2016年《Mayo Clinic Proceedings》醫學期刊中，一篇研究分析當時台中市270萬人，針對心因性猝死數據發現，約19％與心律不整有關，在日本、韓國也有類似數字，都接近在20％左右。

張坤正說明，部分心律不整病患沒有明顯症狀，很容易忽視自己有猝死風險，因此瞭解危險因子，自行初步評估，當自己符合高危險族群範疇時，建議馬上就醫檢查。

根據台大醫院、林口長庚、台中榮總、中國附醫、高雄長庚，五間醫學中心在2021年發表研究，發現滿足下述4項危險因子「SACAF」，發生嚴重心室頻脈與心室顫動導致猝死的機率較一般人高出2.6倍，建議及早就醫檢查，加強控制病情，以免憾事發生：

S代表sex（性別），特別指男性

A代表age，年齡小於65歲

C代表cardiovascular diseases（心血管疾病），曾有心血管病史

AF代表atrial fibrillation（心房顫動）

約3成心律不整病患沒有明顯症狀 70歲以上心房顫動盛行率約有1成

心房顫動容易產生心內血栓導致腦中風 察覺身體有異狀趕快就醫不要遲疑

林口長庚醫院心臟血管內科張伯丞醫師表示，約7成心律不整患者，會有心悸、呼吸困難、容易喘、胸悶、頭暈等症狀，患者容易感到心跳與平時不同，這時只要及時就醫診斷，病情得到良好控制，就可以遠離猝死。

心律不整主要使用心電圖偵測，雖然透過心電圖檢查便可確診心律不整。但有3成心律不整患者無症狀，沒有明顯不舒服，因此很容易疏忽自身狀況，如果未及時檢查診斷及治療，疾病很可能持續惡化。

張伯丞說明，整體成年人心房顫動盛行率會隨著年紀增加而成長，70歲以上民眾，心房顫動比率約有1成。由於容易引起血栓導致腦中風，患者需平時規律服用抗凝血劑，降低腦中風發生危險，同時要使用控制心房顫動藥物，以預防症狀發生。

假使病情難以用藥物控制，也可以利用手術治療，以減少心房顫動發生，降低猝死風險；張伯丞表示，病患一定要按照醫師指示規律治療，才能預防心律不整與心房顫動所引發的併發症。

台北榮民總醫院內科部心臟內科趙子凡醫師進一步說明，如果患者有其他慢性病，例如糖尿病與高血壓等，心房顫動危險性就越高，因此發現自己有危險因子，或發現自己常常心跳不規則忽快忽慢，要趕緊到心臟內科接受檢查。

預防心因性猝死謹記「543口號」 搭上心動列車遠離危險

由於心律不整與心房顫動對生命健康威脅極大，但大眾對於其危險性認知仍有待加強，加上症狀不明顯容易受到忽視，今年中華民國心律醫學會依照慣例舉辦「心動列車」講座，全台29家醫院於8月27日接續舉辦心律不整講座，各醫院詳細舉辦時間及地點請參閱心律不整衛教網。

溫明賢呼籲5大危險族群，包括年齡較大的長者、有心血管疾病的患者、有家族病史者、擁有不良生活習慣的人及心衰竭病患，需注意4大異常徵兆，分別為「呼吸困難、頻繁心悸、不明原因胸悶胸痛及容易疲倦」，應盡早就醫檢查治療，並謹記「適量運動、健康飲食、壓力管理」，3招預防猝死。