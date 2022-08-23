Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 社會

打擊跨國人口販運 台灣政府、各國駐台人員、NGO研討對策

今年的工作坊針對人口販運犯罪集團，以數位網路方式進行詐欺取財、誘騙出國逼迫從事違法行為、限制自由，甚至違法侵害進行器官買賣等新興犯罪手法及趨勢，邀集各國專家學者齊聚一堂，分享寶貴的實務經驗，並研討因應對策。

By 林于雯, 台灣英文新聞
2022/08/23 16:40
「2022年防制人口販運國際工作坊」揭幕儀式今（23）日舉行。（圖/內政部移民署移民事務組販運防制科）

「2022年防制人口販運國際工作坊」揭幕儀式今（23）日舉行。（圖/內政部移民署移民事務組販運防制科）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）移民署於今（23）日舉行「2022年防制人口販運國際工作坊」揭幕儀式，旨在共同研討人口販運相關議題，並宣誓打擊跨國犯罪行為。本工作坊場面盛大，時間為期1.5日，各國駐台使領館人員、各部會長官及民間NGO等人員約300名出席。

根據內政部移民署23日新聞稿，今年的工作坊探討議題聚焦於「疫情下人口販運之新趨勢及新興防制對策」、「數位科技在人口販運上所扮演之角色」及「對於人口販運犯罪所得之扣押及沒收」等主題，針對人口販運犯罪集團，以數位網路方式進行詐欺取財、誘騙出國逼迫從事違法行為、限制自由、剝削凌虐，甚至違法侵害進行器官買賣等新興犯罪手法及趨勢，邀集各國專家學者齊聚一堂，分享寶貴的實務經驗，並研討因應對策。

今年的工作坊由行政院政務委員羅秉成、內政部政務次長陳宗彥、法務部政務次長蔡碧仲及吐瓦魯、馬紹爾等2國大使共同進行啟動儀式，也特別邀請韓國國務總理辦公室女性兒童政策審議委員Mr. Soung, Jea Hyen等4位外國專家學者及國內(外)官方、學者專家及民間組織出席演講或參加與談。

陳宗彥表示，近期數位網路犯罪伺機攀升，台灣也有藉由數位網路上的求職網頁或臉書、LINE等社團，發送「高薪、輕鬆、包食宿機票」的徵才廣告，誘騙國人前往海外工作，卻遭受凌虐、囚禁或迫害。

陳宗彥強調，政府各部會已經動員起來，絕對會澈底打擊犯罪份子，並從預防、勸阻、救援、偵查及安置保護等面向著手處理，內政部更籲請數位網路、社群媒體或其他組織機構等，協助政府防制跨國人口販運，以發揮公私協力、共同打擊犯罪的正能量。

各專家與民間組織也分享運用數位科技防制及偵辦人口販運犯罪、實施沒收及扣押犯罪所得的具體作為及相關建議，將有助於強化我國與他國官方或國際性組織的聯結，並提升國內公私部門交流合作關係。
人口販運
跨國犯罪
移民署
內政部
駐台使節
NGO
非政府組織
2022年防制人口販運國際工作坊

相關新聞

台灣草山20多件摩崖刻石作品　重現于右任書法之美
台灣草山20多件摩崖刻石作品　重現于右任書法之美
2022/08/22 13:59
台灣役男注意！免役標準趨嚴 身高不到155、BMI大於35才不用當兵
台灣役男注意！免役標準趨嚴 身高不到155、BMI大於35才不用當兵
2022/08/21 17:42
內政部：2021年台灣人平均壽命80.86歲　六都中台北市84.17歲最長壽
內政部：2021年台灣人平均壽命80.86歲　六都中台北市84.17歲最長壽
2022/08/19 14:07
台灣古都領先全國祭出2萬元獎金！台南市政府號召旅行業者　加入攔阻海外求職詐騙
台灣古都領先全國祭出2萬元獎金！台南市政府號召旅行業者　加入攔阻海外求職詐騙
2022/08/18 15:40
不只柬埔寨... 南韓人口販賣罰太輕 泰女遭騙赴韓強迫賣淫正義難伸張
不只柬埔寨... 南韓人口販賣罰太輕 泰女遭騙赴韓強迫賣淫正義難伸張
2022/08/17 16:30

更新時間 : 2022-08-23 17:11 GMT+08:00

最受歡迎

【安南殺警案】林嫌逃亡17h換6交通工具 落網卸責稱被噴辣椒水憤而襲警
【安南殺警案】林嫌逃亡17h換6交通工具 落網卸責稱被噴辣椒水憤而襲警
【8/21台灣本土+22,137　死亡+26】本土病例累計破500萬例　疫情較上周上升6.4%
【8/21台灣本土+22,137　死亡+26】本土病例累計破500萬例　疫情較上周上升6.4%
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
台灣役男注意！免役標準趨嚴 身高不到155、BMI大於35才不用當兵
台灣役男注意！免役標準趨嚴 身高不到155、BMI大於35才不用當兵
印度又傳新疾病　「番茄流感」患者冒出紅色水泡　
印度又傳新疾病　「番茄流感」患者冒出紅色水泡　
【8/22台灣本土+16669　死亡+23】即日起入境總量人數調升為每週5萬人
【8/22台灣本土+16669　死亡+23】即日起入境總量人數調升為每週5萬人
「3+4」入境檢疫再鬆綁！9/1起後4天自主防疫可返家「1人1室」
「3+4」入境檢疫再鬆綁！9/1起後4天自主防疫可返家「1人1室」
〈投資理財〉 台灣上市櫃租賃三雄 營收獲利穩定成長
〈投資理財〉 台灣上市櫃租賃三雄 營收獲利穩定成長
【台灣PTT憂關站】「數位中介法」若通過•苦苓: 把民進黨趕下台!　謝龍介: 在野黨可洗洗睡了
【台灣PTT憂關站】「數位中介法」若通過•苦苓: 把民進黨趕下台!　謝龍介: 在野黨可洗洗睡了
兩廳院夏日爵士戶外派對回歸！台灣「鐵肺歌后」艾怡良演唱曲目曝光　現場免費兌換格蘭菲迪特調
兩廳院夏日爵士戶外派對回歸！台灣「鐵肺歌后」艾怡良演唱曲目曝光　現場免費兌換格蘭菲迪特調