打擊跨國人口販運 台灣政府、各國駐台人員、NGO研討對策

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）移民署於今（23）日舉行「2022年防制人口販運國際工作坊」揭幕儀式，旨在共同研討人口販運相關議題，並宣誓打擊跨國犯罪行為。本工作坊場面盛大，時間為期1.5日，各國駐台使領館人員、各部會長官及民間NGO等人員約300名出席。

根據內政部移民署23日新聞稿，今年的工作坊探討議題聚焦於「疫情下人口販運之新趨勢及新興防制對策」、「數位科技在人口販運上所扮演之角色」及「對於人口販運犯罪所得之扣押及沒收」等主題，針對人口販運犯罪集團，以數位網路方式進行詐欺取財、誘騙出國逼迫從事違法行為、限制自由、剝削凌虐，甚至違法侵害進行器官買賣等新興犯罪手法及趨勢，邀集各國專家學者齊聚一堂，分享寶貴的實務經驗，並研討因應對策。

今年的工作坊由行政院政務委員羅秉成、內政部政務次長陳宗彥、法務部政務次長蔡碧仲及吐瓦魯、馬紹爾等2國大使共同進行啟動儀式，也特別邀請韓國國務總理辦公室女性兒童政策審議委員Mr. Soung, Jea Hyen等4位外國專家學者及國內(外)官方、學者專家及民間組織出席演講或參加與談。

陳宗彥表示，近期數位網路犯罪伺機攀升，台灣也有藉由數位網路上的求職網頁或臉書、LINE等社團，發送「高薪、輕鬆、包食宿機票」的徵才廣告，誘騙國人前往海外工作，卻遭受凌虐、囚禁或迫害。

陳宗彥強調，政府各部會已經動員起來，絕對會澈底打擊犯罪份子，並從預防、勸阻、救援、偵查及安置保護等面向著手處理，內政部更籲請數位網路、社群媒體或其他組織機構等，協助政府防制跨國人口販運，以發揮公私協力、共同打擊犯罪的正能量。

各專家與民間組織也分享運用數位科技防制及偵辦人口販運犯罪、實施沒收及扣押犯罪所得的具體作為及相關建議，將有助於強化我國與他國官方或國際性組織的聯結，並提升國內公私部門交流合作關係。