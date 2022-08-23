天天洗髮但頭皮猛冒痘？皮膚科醫師：從改變5個習慣來避免毛囊炎作怪

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）盛夏高溫持續飆升，不只臉部長痘痘，頭皮也跟著鬧危機！皮膚科黃毓雅醫師指出，夏天是頭⽪痘痘最常⾒的時節，隨著環境氣候的高溫悶熱，⽪膚表⾯溫度跟著升⾼，合併出油出汗增加、⾓質細胞代謝物質增加，會讓頭⽪痘痘⼤量產生，因此夏季更應加強留意頭皮內外保養，維持髮肌清爽潔淨。

天氣悶熱潮濕、髒汙摩擦接觸頭皮 易引發⽑囊炎

黃毓雅說明，頭⽪是全⾝⽑囊量、⽑髮最旺盛的地⽅，容易呈現潮濕出油的狀況，通常「臉部容易長痘痘的人，頭皮也容易跟著冒痘痘」，也就是產生所謂的「⽪屑芽孢菌⽑囊炎」，這與頭皮健康、是否適當清潔，以及氣溫有關；若是短期內，突然頭皮大量長痘，則需同時留意髮油、髮蠟是否含有過多矽靈或油脂，增加⾓質堵塞的可能。

當頭皮處於悶熱潮濕的環境，再加上髒汙摩擦接觸頭皮，容易讓細菌生存而引發⽑囊炎，像是：高溫氣候、久戴帽⼦、安全帽未定期清潔等，若同時合併慢性脂漏性⽪膚炎，可能會讓頭皮狀態變得更嚴重，因此，任何容易接觸頭⽪的物品，例如枕頭套，都應留意定期清潔。

黃毓雅提醒，頭⽪⽑囊炎的復發率高，通常髮髻周圍痘痘較多的患者，也容易有痘痘、丘疹蔓延長到頭⽪上的問題，後腦勺、髮際線周圍都是容易好發的部位，當頭皮養護不當或正值壓力大的時候，更容易讓⽑囊炎伺機增加，因此掌握正確清潔、養護頭皮、維持睡眠作息、飲食正常、補充適當的維⽣素及礦物質，皆是降低頭⽪⽑囊炎復發的重要關鍵。

洗髮首重頭⽪清潔 清爽洗髮健康養護

在洗髮精的選擇，黃毓雅建議選擇具有除菌、或是減低發炎的成分（如維⽣素B、⽢草次酸等），同時本⾝質地較為清爽的洗髮精，並且於洗髮時留意頭⽪的清潔養護，掌握正確清潔頭⽪的⽅式：包含不要過度地戳揉頭⽪、使⽤指腹、適當的⽔溫（攝⽒38度的⽔）；洗髮後，儘快將頭⽪擦乾吹乾，讓頭⽪呈現通風乾爽的狀態。

艾瑪絲提出涼夏清爽控油對策 頭皮養護3步驟 不怕頭皮泛油光

草本頭皮養護專家AROMASE艾瑪絲也提出簡易養髮3步驟：夏天汗水油脂分沁旺盛，頭皮容易堆積固態油脂，第一遍清洗時建議使用流動性佳的液態洗髮精進行頭皮前導潔淨，例如「5α捷利爾頭皮淨化液」。

接著進行第二遍頭皮清潔時，可依個人頭皮屬性挑選，若容易悶熱出油，建議使用「5α高效控油洗髮精」，採用多重草本配方，搭配維他命B3及杜松果精油、鋸棕櫚酊，從根源調理頭皮油脂，打造頭皮健康環境。

另外，容易出油的頭皮可以在洗頭後、出門前使用「草本強健養髮精華液」，幫助調理頭皮油脂，提升頭皮防護力及強健髮根。