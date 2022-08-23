美前戰略司令再訪台 蔡英文：共同防禦威權國家的干擾

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）蔡英文總統今日（23）日上午接見美國史丹福大學胡佛研究所「台灣在印太地區計畫」專家學者訪問團時指出，八二三戰役向世界宣示，任何威脅都無法撼動台灣人民捍衛國家的決心，64年後的現在以及未來亦是如此。台灣將不斷強化國防自主能力，與美方持續合作，因應全球威權主義擴張。

蔡英文於致詞中歡迎訪團到來，並表示前美軍戰略司令部司令埃利斯再率領胡佛研究所訪團，於此關鍵時刻不遠千里來訪，格外具有意義。

蔡英文指出，胡佛研究所是美國公共政策最具影響力的智庫之一，也是美國政府制訂政策的重要參考，更是國際社會了解台海局勢的權威管道之一。尤其胡佛研究所將中國威脅列為首要研究核心議題，並將台灣計畫納入國家安全專案小組，使得台灣相關議題受到更廣泛的討論，讓台灣獲得更多認同與支持，她要特別表達對胡佛研究所團隊的感謝。

蔡英文提及，今年俄羅斯入侵烏克蘭已經顯示，威權主義正在不斷擴張。烏克蘭人民挺身而戰、捍衛家園，給了全世界一個重大的啟示，那就是民主、自由必須靠自己守護。

蔡英文表示，64年前的八二三戰役，因為台灣軍民團結一致，守護住台灣，才有今天的民主台灣。這場保衛戰也向世界宣示，任何的威脅，都無法撼動台灣人民捍衛國家的決心，「過去如此，現在是這樣，未來也是一樣」，我們也會向世界證明，和平、安全、自由、繁榮，台灣人民有決心也有信心守護。

蔡英文指表明，這陣子中國在台灣周邊區域進行軍演，已經對台海及區域的現況造成極大的威脅，包括周邊區域國家、以及全球民主夥伴，都提出強烈的關切，也正因如此，這些挑戰更提醒我們，民主夥伴之間應該要強化結盟的力量，共同防禦威權國家的干擾，並且攜手捍衛區域的和平穩定。

蔡英文感謝包括美國在內的G7國家，在國際上對台灣的堅定支持，並再次強化我們自我防衛的決心。「台灣位處威權主義擴張的最前線，我們不斷強化國防自主能力，也將和美國持續合作，因應全球威權主義的擴張，台美雙方更應該一起，打造更安全、具有韌性的供應鏈，這也是我們目前重要的任務之一。」

蔡英文也提到，上週台美雙方同步宣布啟動「台美21世紀貿易倡議」的協商談判，透過這個平台，希望進一步邁向高品質的台美貿易協定，並且深化台美在各領域的合作關係。相信未來，這樣的合作可以吸引更多國際投資來到台灣，也會為台灣提供更多誘因，前往美國進行投資布局。這樣的互利雙贏，能夠為台美雙方的人民，創造更大的穩定及繁榮。