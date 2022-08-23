為了能更快出道？20歲台灣女孩赴韓當練習生追夢 經紀公司要求每週回傳內衣照

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）K-POP正當紅，許多人抱著偶像夢赴韓，台灣也有許多成功在南韓出道的藝人，例如現在非常火紅的Twice子瑜。一名20歲的台灣人亦抱著偶像夢在韓國當練習生，但卻遭遇了不合理的要求。

根據韓媒YTN報導，一位在韓國的台灣籍練習生日前向南韓媒體爆料，經紀公司代表要求練習生們每週二都要拍攝正面、背面、側面的全身照，並且強迫只能穿著內衣。除此之外，還需提供腿圍、腰圍及前臂長度，若是連續兩個禮拜的照片穿著同一件內衣，還會被質問是不是上禮拜的照片。

這位練習生表示，因為姑姑認為向公司發這樣的照片很奇怪，於是自己沒有發照片給公司，害怕公司代表會將照片流出，但公司表示，這麼做是為了加速他們的出道時間，讓練習生們能更有效地在短時間內進行體重及體態管理，在模特兒界也有這類的做法，絕對沒有任何性方面的意圖。

警方在接到報案後，也已展開了全面調查。警方上個月已從該娛樂公司代表的辦公室中扣押了電腦及手機，以進行分析。

K-POP在全世界受到許多喜愛，但在這些光鮮亮麗的背後，練習生需要承受難以負荷的壓力及努力，除此之外還可能藏著些侵犯人權或甚至違法行為的可能性，新聞中不時地能看到一些傳聞或受害者的爆料。

韓國藝人在出道前一般都要先當好幾年的練習生，有些人當了10年的練習生才有機會出道，少部分的人較幸運，幾個月就出道。像少女時代平均當了6至7年的練習生，而Bigbang的隊長GD更是當了長達11年的練習生。練習生時期每天都要接受10小時以上的訓練課程，嚴格要求體重管理，甚至被強迫整形。Super Junior的前團員韓庚曾於節目說道，自己曾經好幾天在公司連續練習超過20個小時。南韓Hip-Hop女歌手Jessie亦曾於節目中說道，剛出道時因外型不是特別亮麗，經過經紀公司的勸說下而去整形，但整完後因鼻子被整失敗非常後悔。

除此之外，韓國演藝圈也流傳著許多潛規則，以提供工作機會威脅利誘練習生或新人陪酒陪睡。2009年韓劇《花樣男子》的演員之一張紫妍自殺，2011年遺書被公開後震驚了社會。遺書內容提到自己被經紀公司逼迫與各界高層人士陪睡，共提供了上百次的性服務。2019年時，Bigbang及Blackpink的經紀公司-YG娛樂創辦人梁鉉錫亦捲入仲介性交易風波及其他醜聞，因而卸下社長一職。