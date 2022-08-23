台灣生態迷必追秋季限定「萬鷺朝鳳」秘境　阿里山預計白露時節壯闊登場

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）為帶動阿里山社區地方特色觀光發展，交通部觀光局阿里山國家風景區管理處與嘉義縣梅山鄉太興社區發展協會共同舉辦「2022秋季茶會×萬鷺朝鳳」體驗活動，今日(8/23)於觸口遊客中心揭開今年秋季的兩大主題賞鷺活動的序幕。

每年農曆9月白露時節後，成千上萬的黃頭鷺向南遷徙經過太興村，鷺飛成群沿著生毛樹溪山谷乘風盤旋，交織成全臺唯一的特殊生態奇景「萬鷺朝鳳」，喜愛自然生態旅遊的民眾，可千萬不要錯過黃頭鷺群飛的壯闊生態景觀。

阿里山管理處表示，首先，9月17日於「太興山羊路入口服務區」登場，活動結合在地產業、人文、生態，由專業生態導覽老師陪同民眾觀賞黃頭鷺，並解說黃頭鷺生態，亦提供茶席體驗、太興烤茶、瑞里槌染等DIY活動，現場更有抽獎及有獎徵答互動遊戲。

其次，9月24日在大草嶺觀光圈樟湖社區舉辦品茗賞鷺活動，現場規劃慢食‧竹料理農家風味盆、慢遊‧藍染生態藝術體驗、慢遊‧竹意創藝手作體驗、慢生活‧小小茶人茶席展演、慢生活‧生態校園環境導覽等系列活動。

阿里山管理處處長洪維新表示，這次結合大阿里山觀光圈及大草嶺觀光圈的賞鷺活動，除了欣賞壯闊生態奇觀外，也能帶動社區經濟發展更加繁榮，讓大家一起走入社區享受自然氛圍，品嚐在地美食，感受村民們的人情溫度。

洪維新還說，今年度的「阿里山的溫度季」推出各種豐富的系列主題活動，以阿里山各區風情做規劃，每月將串聯各社區特色舉辦多元活動，以自然、人文、體驗及亮點等方式，歡迎大家走進阿里山與大自然互動，來趟療癒且放鬆的茶鄉之旅。

群鷺剛進到太興村上空。(照片嘉義縣野鳥學會理事長-陳建樺提供)

照片由阿里山管理處提供