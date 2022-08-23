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（台灣英文新聞/科技組 綜合報導）國際半導體產業協會（SEMI）今天（8/23) 宣布，與台積電慈善基金會及104人力銀行合作，共同發起全國高職技術人才就業計畫，結合產業力量、啟動用才新思維，推動台灣人才發展的永續展望。

以上圖片來源: semicontaiwan官方網站

國際半導體產業協會（SEMI）今發布新聞稿，文中引述SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，有鑑於半導體產業持續發展，對人才需求水漲船高，受少子化浪潮及地緣政治影響，企業必須建構多元人才發展策略，方能強化企業的創新力和競爭力，進而鞏固永續營運的基石。

曹世綸指出，SEMI長期關注並致力於推動半導體產業人才發展，除於國際半導體展推出人才培育論壇，討論各種重要議題外，今年更進一步攜手台積電慈善基金會與104人力銀行，共同發起全國高職技術人才就業計畫，盼結合產業力量、啟動用才新思維，推動台灣人才發展的永續展望。

根據中央社23日報導, 台積電慈善基金會董事長張淑芬說，

「孩子不一定要很會唸書， 但應該找到自己的天賦特質」。

台積電慈善基金會長期致力於提供偏鄉青少年多元探索和學習補強的機會，過程中深刻體認到技職謀生的重要性。

張淑芬表示，透過技職培訓與工作媒合，讓這些孩子看見職涯更多可能性，及早錨定未來的方向，並學得一技之長，成為推動台灣產業永續發展的新世代人才。

根據104人力銀行研究資料顯示，台灣半導體產業越來越需要高中職的技術人才。為持續提供台灣人才更多優質的職涯選項，SEMI與台積電慈善基金會及104人力銀行邀請半導體業者透過分析人力成本結構，進行組織內部職務重整，設定高職人才適聘職務等方式，擴大高職技術人才職缺數量，共同改善基層技術人力缺工問題。

國際半導體展覽期間9月14日至16日將舉辦展望新世代人才培育論壇，深入探討技職人才的培育發展、半導體女性領導力以及多元共融等議題講座，張淑芬將演講「為新世代人才引路」。

國際半導體產業協會SEMI•攜手台積電慈善基金會 推台灣高職技術人才就業

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國際半導體產業協會109年9月22日舉辦展前記者會，出席來賓頭戴虛擬實境頭盔，強調109年度半導體展首度推出虛實整合展覽平台。 (中央社檔案照片)