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【8/23台灣本土+26095　死亡+16】疫情較上週上升13.9%　中重症、死亡為近4個月來新低

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/23 14:27
【8/23台灣本土+26095　死亡+16】疫情較上週上升13.9%　中重症、死亡為近4個月來新低

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(23)日公布國內新增26,382例COVID-19確定病例，分別為26,095例本土個案及287例境外移入；另確診個案中新增16例死亡。

指揮中心表示，今日新增之26,095例本土病例，為11,959例男性、14,121例女性、15例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案以六都最多，依序為新北市(5,258例)，臺北市(3,189例)，臺中市(3,038例)，桃園市(2,673例)，高雄市(2,179例)，臺南市(1,650例)。

指揮中心指出，今日新增16例本土病例死亡個案，為6例男性、10例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染且具慢性病史、9例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年6月24日至8月17日，死亡日期介於7月23日至8月20日。

【8/23台灣本土+26095　死亡+16】疫情較上週上升13.9%　中重症、死亡為近4個月來新低【8/23台灣本土+26095　死亡+16】疫情較上週上升13.9%　中重症、死亡為近4個月來新低

指揮中心說明，今日新增287例境外移入個案中，為161例男性，126例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自越南(9例)，美國(7例)，日本(6例)，印尼(3例)，泰國、新加坡、英國及馬來西亞(各2例)，香港、柬埔寨及匈牙利(各1例)移入，另251例感染國家調查中。入境日期介於今年8月1日至8月22日。

指揮中心統計，截至目前國內累計5,086,521例確診，分別為25,593例境外移入，5,060,874例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計9,673例COVID-19死亡病例，其中9,657例本土，另16例為境外移入。
新冠肺炎

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