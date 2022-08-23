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「煤式」來烤肉！雅柏中秋活動首次前進南台灣　尋找品牌汪星人Shortie兄弟姐妹

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/23 14:25
Ardbeg雅柏將於8月27日至高雄駁二特區舉辦「煤式」來烤肉活動。（圖／品牌提供）

Ardbeg雅柏將於8月27日至高雄駁二特區舉辦「煤式」來烤肉活動。（圖／品牌提供）

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導) Ardbeg雅柏中秋烤肉終於來了！首次於高雄舉行烤肉活動及特別活動，將於8月27日登場。

以「終極艾雷島麥芽威士忌」為傲的Ardbeg今年中秋首次南下，將於高雄舉辦活動「煤式」來烤肉，現場除了超強泥煤味的品飲與調酒還有真蘇格蘭式的烤肉風味，好玩的怪咖小遊戲更是少不了，將於8月27日高雄駁二特區登場，一起來看看三大亮點吧！

1. 「真」蘇格蘭泥煤，直火好味道

被愛好者暱稱為「阿貝」的雅柏知道大家對於煙燻味覺強烈的愛意，這次活動的烤肉不僅加入真正的泥煤進行直火燒烤，更搭配由Ardbeg三款不同酒款所調製而成的烤肉醬， 三款獨家客製烤肉醬分別為帶有菸草與咖啡風味，由Ardbeg 10 Year Old 調製的「香辣酸甜烤肉醬」甜而不膩、由Wee Beastie調製的「煙燻梅香烤肉醬」及滿滿柚子與蔥香以AN OA調配的「雙重煙燻烤肉醬」，無法抗拒的雙重煙燻滋味。

2. 至高無上，「真」泥煤大師

對Ardbeg的煙燻泥煤狂熱可不是隨便說說，活動當天，讓專業「煤」人帶你一步一步走向泥煤大師殿堂！現場除了有入門的煙燻風格調酒，更有大師講堂品飲活動：5年、10年、19年、即將上市的25年與神秘酒款，漸進式的品飲與詳細的介紹讓你成為高階泥煤大師。

3. 「真」奇怪，最好玩

「煤式」來烤肉！雅柏中秋活動首次前進南台灣　尋找品牌汪星人Shortie兄弟姐妹
特別活動尋找Shortie的朋友(圖/品牌提供)

當所有優秀的怪咖們集結在一起，當然不能只有吃吃喝喝，透過小遊戲全面啟動你內心渴望Ardbeg怪的本質：比大小吃阿貝香腸，論斤秤兩猜重量，而最後一個也是最溫馨的遊戲-Finding shortie，全國尋狗啟示，你有認識「Ardbeg廠狗」Shortie的兄弟姐妹嗎？只要你帶著與Shortie 同品種的傑克羅素梗犬到現場即可兌換神秘小禮物！

「煤式」來烤肉活動資訊

活動地點：高雄駁二藝術特區（大義區紅磚廊道/微熱山丘駁二門市旁空地）

活動日期：2022年8月27日（六）

活動時間：14:00 - 21:00 (餐點與飲品截止時間：20:00)

詳情請前往官網Facebook查詢

購票內容：

  • 大師講堂票券（NT$2,500）：含大師講堂品飲、票券兌換餐點、調酒、精美禮品及參加抽獎活動
  • 雅柏烤肉套餐套票（NT$500）：含票券兌換餐點、調酒、精美禮品。詳細活動內容請見購票網址：https://www.accupass.com/event/2207250959495926464640
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