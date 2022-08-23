台灣古都和米奇與好朋友們同慶中秋　台南安平遊憩碼頭將量身打造迪士尼主題快閃店

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）隨著中秋節即將到來，台南市政府近日表示，「米奇與好朋友Chill遊台南」活動將自9月9日起至10月30日止，為期近兩個月，在台南安平遊憩碼頭與台南市民及遊客們見面，該活動規畫迪士尼快閃店、主題拍照區以及夜間燈光音樂秀，預計9月8日開幕。

台南市政府表示，「米奇與好朋友Chill遊台南」活動期間，不論是台南市民或是遠道而來的遊客們都可近距離欣賞由米奇領軍的巨萌Tsum Tsum悠閒漂浮在安平遊憩碼頭水域上的可愛模樣。安平遊憩碼頭還有專為此次活動量身打造的迪士尼主題快閃店，消費者可以一次購足各式各樣迪士尼主題商品。另外，在安平遊憩碼頭周邊亦規劃主題拍照區，遊客可一邊探索、一邊找尋米奇與好朋友遊台南的蹤跡。除此之外，台南市觀光旅遊局還精心規劃夜間燈光音樂秀等精彩活動。

台南市政府還說，安平可說是集結了食、宿、遊、購、行、育、樂的重要觀光景區，擁有安平老街、安平古堡、安平樹屋、億載金城、1661台灣船園區等人氣古蹟。

台南市觀光旅遊局郭貞慧局長表示，此次活動地點位於安平遊憩碼頭，是可以欣賞夕陽與搭乘運河遊船的好去處。觀旅局近年在安平也不斷提升觀光量能，推出安平運河遊河，再加上今年6月剛正式營運的首宗旅館BOT福爾摩沙遊艇酒店，讓民眾從白天到黑夜都可以慵懶暢遊。此外，觀旅局也已邀集台南各觀光產業推出拍照打卡送優惠的活動，目前已有50家業者參與，就是要給你好看好吃好玩的台南之旅。

「米奇與好朋友Chill遊台南」活動詳情可追蹤台南旅遊官網、台南旅遊Facebook粉絲團、迪士尼台灣Facebook粉絲團以及@disney_taiwan Instagram帳號。

照片由台南市政府提供

圖片由台南市政府提供

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