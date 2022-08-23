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國發會: 台灣「少子化」效應　2027年大學學齡人口•將首度跌破20萬

➤國發會最新人口推估報告顯示，觀察18歲大學入學年齡人口推估，2027學年度將首度跌破20萬人，2036學年度後維持在20萬人以下。➤國家發展委員會每2年根據最新戶籍人口、出生、死亡，以及戶籍遷移等相關統計，辦理未來約50年人口推估，並於8/22發布最新的「中華民國人口推估（2022年至2070年）」報告。

By 財經組, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/23 14:26
國發會: 台灣「少子化」效應　2027年大學學齡人口•將首度跌破20萬

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）少子化效應發威，近幾年已有大專院校陸續退場，國發會最新人口推估報告更顯示，觀察18歲大學入學年齡人口推估，2027學年度將首度跌破20萬人，2036學年度後維持在20萬人以下。

國發會: 台灣「少子化」效應　2027年大學學齡人口•將首度跌破20萬為了掌握未來人口變動趨勢，國家發展委員會每2年根據最新戶籍人口、出生、死亡，以及戶籍遷移等相關統計，辦理未來約50年人口推估，並於22日發布最新的「中華民國人口推估（2022年至2070年）」報告。

最新人口推估報告與2020年版本相比:

⇒進入超高齡社會的時點維持在2025年

⇒人口紅利結束時點不變、同樣是2028年

但依賴人口（幼年加老年）超過青壯年的時點提前4年，從2064年提前至2060年。

此外，未來學齡人口將持續萎縮。國發會指出，到了2070年，各學級學齡人口將比2022年減少一半，從339萬人降至166萬人。

由於少子化發酵，國發會進一步指出，2022學年度18歲大學入學年齡人口還有21.9萬人，2027學年度將首次跌破20萬人、降至19.5萬人，2036學年度為18.8萬人，且之後恆久低於20萬人，到了2070年時，已大幅滑落至11.3萬人。

少子化是學齡人口減少的關鍵因素，觀察國發會人口推估報告，2022年，出生數預估為14萬人，而後受到15歲至49歲育齡婦女人口減少的影響，2070年在總生育率回升至中推估的1.2人假設情境下，出生數將降為8萬人，較2022年減少6萬人或43.4%。
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更新時間 : 2022-08-23 15:39 GMT+08:00

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