古屋圭司批中共威嚇行徑 強調台灣有事就是「日美同盟有事」

（台灣英文新聞／李朝儀 綜合報導）日本國會友台小組「日華議員懇談會」會長古屋圭司22日率團訪台，並於今日晉見總統蔡英文，古屋重申，中國威嚇行徑不為台日人民所接受，台灣有事即日本有事，「也是日美同盟有事」。

已故前日本首相安倍晉三提出「台灣有事就是日本有事」，而與安倍淵源深厚的古屋圭司此番來台，也多次強調，台海的和平穩定，不僅攸關日本安全保障，也是國際社會安全穩定的重要基礎。

今日上午與蔡英文會面時，古屋重申「台灣有代誌、日本有代誌」，他強調，台灣有事、日本有事，也是日美同盟有事，這是前首相安倍晉三真正想要表達的。

針對近日中共圍台軍演、危及區域安全的行徑，他表示，如同俄國入侵烏克蘭，中國以美國眾議院議長訪台為藉口，朝日本專屬經濟海域發射飛彈，此等威嚇作，是無法被共享自由民主、法治、人權等價值觀的日台人民所接受的。

古屋也對相沉著應對中共威嚇的蔡英文表達敬意。他也表示，不落入中國挑釁的詭計，不讓中國有更多藉口加深對台灣的威脅，應徹底阻止中國企圖改變現狀的各項作為。

昨（22）日古屋與行政院長蘇貞昌會面時也談及台海議題，他表示，近日中國頻頻以軍事挑釁，對於區域和平穩定造成極大威脅，日本必定堅決反對中國此一行為，而該國首相岸田文雄也在許多國際場合，對中國此一行為表達強烈反對與譴責。

古屋當時強調，共享自由、民主、法治等基本價值理念的國家，絕不容許台灣遭受外來強權的侵犯，近期許多美國國會議員及官員皆絡繹不絕造訪台灣，即是一項例證，大家都希望台海和平穩定。

古屋還指出，日本和台灣雖無正式外交關係，但日華懇約有260位跨黨派國會議員加入，即能扮演重要角色，為雙方搭起友誼橋梁，而他擔任會長一職，也將竭盡全力協助推動兩國關係更加深化，讓雙方互信關係和深厚友誼更上一層樓