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CNN：中國禁台灣農產象徵大於實質　出於政治動機的經濟制裁

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/23 12:24
CNN：中國禁台灣農產象徵大於實質　出於政治動機的經濟制裁

(來源 中央社)

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)中國反制美國眾議院議長裴洛西訪台，禁止台灣文旦及魚類進口，專家指出為出於政治動機的經濟制裁，實質意義不大。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，中國先前陸續以農藥殘留超標，或驗出違禁藥物為由，對台灣鳳梨、釋迦、蓮霧和石斑魚下禁令，今年8月3日，美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，北京及華盛頓關係更趨緊張，中國宣布暫停台灣柑橘類水果輸入，當中包括文旦、冰鮮白帶魚、凍竹莢魚等兩種魚類。

報導訪問在麻豆種植文旦18年的果農李孟翰，他表示，李家生產的文旦通常有約60%銷往中國，這是家族從2000年代初開始種植文旦以來碰到的最大挑戰，「我沒料到（禁令）會來得這麼快，算是有一點措手不及。其實也沒辦法，因為這個算是我們台灣和中國…的政治問題。」

中華經濟研究院副執行長李淳指出，台灣輸往中國的農產品占比不到1%。「我認為把農產品和食品出口禁令當作武器，象徵性意義大於實際經濟影響。」隨著台海緊張情勢升高，北京可能會針對在中國經營的台灣企業展開報復。

《水果政治學》作者焦鈞表示，「裴洛西訪台給了中國又一次機會從經濟上施壓台灣。這是出於政治動機的經濟制裁。」最近這次禁令只會對台灣農人造成短期影響，不太可能造成任何巨大經濟衝擊，因為農業出口僅占台灣整體貿易的極小一部分。

根據行政院農委會統計，台灣去年生產8萬2000公噸文旦，當中約7%，也就是約5000公噸銷往中國。農委會估計受影響出口值共新台幣6.2億元。
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農產品
政治動機
經濟制裁
禁令

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