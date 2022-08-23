台灣四都141間店家入選！《臺北、臺中、臺南 ＆高雄米其林指南2022》必比登推介名單出爐

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）在《臺北、臺中、臺南＆高雄米其林指南2022》完整名單公布前，米其林今(23)日率先公布必比登推介名單，今年名單首度納入臺南與高雄雙城，總入選「物有所值」美食的店家數(包含餐廳以及夜市小吃店家)共計141家，其中臺北有57個店家、臺中有37個店家、臺南有27個店家、高雄則有20個店家。

《米其林指南》國際總監 Gwendal Poullennec 表示，儘管面對疫情，臺北、臺中、臺南以及高雄四城的餐飲業都展現出了卓越的韌性。這在2022年的必比登推介名單中特別明顯。這份名單至少囊括了20個料理種類與風格，充分顯現在地飲食文化的多元與豐富。

Gwendal Poullennec還說，他們的評審員第一次將探索範圍擴大到歷史古城臺南以及港都高雄，對雙城的餐飲印象深刻。從傳承好幾代的知名小吃到驕傲展現在地食材與豐富海產的美饌，必比登推介的店家們都讓米其林評審員留下了深刻的印象。在臺南、高雄加入名單之後，2022年的指南更呈現出了在地餐飲的獨特與活力。

米其林指南表示，新入選名單中，許多是臺灣菜與在地特色小吃，呈現在地飲食文化的豐沛能量，但同時也有越南菜、泰國菜、川菜等店家新入選，更有粥品、餃子、麵食、點心等料理種類，各式料理與美味，精彩紛呈。

必比登推介店家提供「物有所值」的美食。在臺北、臺中、臺南與高雄，這意味著消費者能以台幣1000元以下的價位，吃到有水準的三道菜（不含飲料）。

△圖片由交通部觀光局提供

臺北共有6個店家新入選必比登推介分別是，經營一甲子的雲南菜老店「人和園」、近年兩次搬遷的「阿國切仔麵」都是遷至新址後，再次入選；「川畝園」的刀削麵、牛肉捲餅與豆沙鍋餅等，都是熱門菜色；「小小樹食」（大安路）融合美式烹調手法與亞洲風味，呈現美味蔬食；經營超過70年的臺灣菜老店「元味料理」，熱炒類的菜色，廣受歡迎及雞肉料理聞名的「雞家莊」（長春路），則由入選餐廳晉升為必比登推介。

△圖片由交通部觀光局提供

臺中6家新入選必比登推介的店家中，有3家以臺灣菜入選分別是，「竹之鄉」以其竹筒飯招牌料理聞名；屹立數十年的「鳳記鵝肉老店」的美味鵝肉料理；「好先生」的自創菜色，揉和江浙料理烹調手法與臺菜風味，鹹香下飯。此外，鄰近臺中東協廣場的「越南你好」擅長北越美食；「小初店」提供經典臺灣小吃，賣相樸實，味道充滿驚喜。經營超過一甲子的客家菜餐廳「牛稼莊」，則是在搬遷至新的店面後，再次入選。

△圖片由交通部觀光局提供

首度納入評選的臺南共有27個店家獲得必比登推介肯定，是四地中擁有最多新入選必比登推介的城市。其中19家以小吃入選：不僅許多是屹立數十載的老店，各式知名在地小吃包括虱目魚料理、米糕、豬心冬粉、挫冰、土魠魚羮、牛肉湯、蝦仁肉圓、魚皮湯、小卷米粉、碗粿等，都成為本次必比登推介名單中的亮點。

臺南有5個店家以臺灣菜入選必比登推介名單，其中3家專精於宴席與辦桌料理：一甲子老店「阿美飯店」專注提供經典宴席料理以及百年老菜；「東香台菜海味料理」由擔任總舖師30年的大廚掌舵，以許多在地食材烹調經典辦桌臺菜及創新美食；筑馨居位於老宅內，以無菜單套餐，呈現臺灣辦桌文化。而「博仁堂」原是百年中藥行，現提供特色藥膳湯盅；「府城食府」（安平）從裝潢到餐點都融入在地風情，最能感受臺南特色。另外有兩個店家以粥品入選：「阿星鹹粥」與「大勇街無名鹹粥」。此外，「小公園擔仔麵」創立超過70年，滋味樸實，擄獲人心。

△圖片由交通部觀光局提供

同樣首次納入評選的高雄有20家必比登推介店家。其中，9個店家專注臺灣菜分別是「牛老大涮牛肉」（自強二路）以本土溫體牛肉結合日式涮涮鍋、「湖東牛肉館」及「柏弘肉燥」。1955年就創立的老店「舊市羊肉」（岡山）提供現宰羊肉料理；「雞伯」以臺南的放山母雞製作各式雞肉料理；「橋邊鵝肉」推薦品嘗各式鵝肉料理，及以自煉鵝油結合油蔥製成的佳餚。另外還有「老新台菜」（九如二路）以細膩方式呈現傳統的辦桌宴席菜；「仙香飲食店」以在地名產芋頭與筍子入菜，滋味不凡；「雲來坊」開業20年，新鮮食材烹調出各式家常菜，用餐氣氛輕鬆自在。

高雄其他另有6個店家以小吃入選，包括「北港蔡三代筒仔米糕」（鹽埕）、「菜粽李」、「正宗鴨肉飯」、「橋仔頭黃家肉燥飯」（橋頭）、「鴨肉珍」、「弘記肉燥飯舖」。除此之外，在鹽埕屹立80年的老店「鄭家切仔麵」、以現做牛肉麵疙瘩知名的「龍舫牛肉麵疙瘩」、以炒河粉與泰咖啡為推薦菜色的「帕泰」、提供創意細膩川菜的「蜀府掌櫃」、以及以現點現包的招牌蒸餃知名的「楊寶寶蒸餃」（楠梓）等，也都入選第一屆高雄必比登推介名單。

《臺北、臺中、臺南 ＆高雄米其林指南2022》完整名單將於一週後的8月30日公布，今年將恢復實體星級餐廳發布會以及晚宴，星級餐廳發布會將於台灣時間上午11點於《臺北臺中米其林指南》官方臉書以及《亞洲米其林指南》YouTube 直播，包括必比登推介的2022完整名單，也將在當天統一更新於網站與App上。8 月 30 日前，網站及 App 將維持呈現《臺北臺中其林指南 2021》的名單。