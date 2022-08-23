【數位中介法之亂】時代力量怒批：黨政干預廣電媒體　政府黑手伸向網路

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）網路上充斥假、違法訊息的確需要新法來進行治理，但政府不應輕率提出有嚴重侵害言論自由疑慮的法案！時代力量立法院黨團於今（23）日針對「數位中介服務法」相關疑慮，舉行「黨政干預廣電媒體，政府黑手伸向網路」記者會，並嚴正質疑黨政高層不僅干預廣電媒體執照審查，更將黑手伸向網路言論自由等嚴重不當行徑。

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黨團副總召陳椒華委員說明，有關鏡電視執照審議過程發生的黨政高層介入等諸多爭議，時代力量曾在交通委員會多次質詢，也要求成立調閱小組，但很遺憾的遭到執政黨立委的極力封殺。

陳椒華說，無論是NCC陳耀祥主委、民進黨前秘書長洪耀福及行政院蘇貞昌院長過去一再否認有護航、施壓、介入鏡電視執照案，但事實上並非如此。例如，今年3月2日，鏡電視時任董事長陳建平為了答謝取得執照過程中洪耀福的協助，在喜來登宴請洪耀福跟他的助理。陳椒華委員呼籲，民進黨前秘書長洪耀福先生應出面說明，出席這場餐會，談了什麼。

陳椒華進一步說明，在鏡電視取得執照過程當中，裴偉跟股東講的內容，一再強調黨政高層是如何介入，時間軸如下：

2021年7月16日，裴偉用Line告訴大股東，已經要總統府跟行政院給NCC壓力

2021年12月17日，鏡電視召開股東會，裴偉跟股東說，蘇貞昌找了NCC主委陳耀祥，明確要求陳耀祥用很快速度讓鏡電視取得執照，說已經有安排，叫我們放心

2022年1月19日，NCC正式審查鏡電視執照案當天，審查會議尚未結束，裴偉就通知大股東，NCC委員跟他講「投票5:2通過」、「目前整理附款」。陳椒華委員更質疑，會議未結束，為何裴偉竟然就已經得知會議結論，且可以如此明確的通知公司股東。

對於裴偉如此明確的告訴股東，黨政高層如何介入鏡電視執照審議，還明白指出蘇貞昌院長已有安排，要股東放心，陳椒華委員再次呼籲蘇貞昌院長及民進黨前秘書長洪耀福先生，應出面說清楚，別躲在NCC背後施壓介入鏡電視執照案，卻不敢承認。

接著，黨團總召邱顯智委員表示，網路言論環境的治理並非新議題，重點是在要怎麼管，法律要怎麼設計，才不會讓執政者以打擊犯罪或假訊息之名，行言論審查之實，所以法律在設計上必須非常謹慎。言論自由保障的範圍，包括批判政府的自由，若連這樣的自由都失去，自由與民主恐會敲起喪鐘。

邱顯智委員質疑，2013年時，蔡英文主席反對當年國民黨政府提出來的電信法第九條修正草案，當年的蔡主席說：「如果行政權力可以藉由不明確的法律概念，獨斷限制人民的網路活動，那麼，多元而充滿創造力的網路平台，也將因為行政權的各種主觀喜惡而失去讓社會活躍的動力。」2022年的蔡總統是否還記得2013年蔡主席說的話？還是說換了位子就換了腦袋？

邱顯智說，NCC這次推出的數位中介服務法草案中，只要主管機關認定某個言論是謠言且有違法之嫌，平台業者就必須配合加註警示，還要求如果主管機關提出「緊急資訊限制令」的聲請，法院就要在48小時內裁定。請問蔡總統，賦予主管機關這麼大的權限，難道不是獨斷限制網路活動嗎？

邱顯智委員認為，NCC雖然聲稱這些爭議法條是參考歐盟和英國，但實際來看，歐盟其實是要求網路影音平台提供有效措施協助使用者進行媒體識讀，幫使用者了解什麼訊息更有可信度和品質，根本不是強制業者照政府要求加註警示。而英國的網路安全法草案，也沒要求法院要在48小時內就裁定網路內容是否下架，對於資訊限制令的條件也比NCC版本明確且嚴格許多。

邱顯智委員強調，數位中介服務法不是新法案，政府經過這麼多年的研擬，國外有這麼多範例可以參照，形塑一個不會侵害言論自由的草案。但現在卻反其道而行，先拿出一個由上而下，且有嚴重侵害言論自由疑慮，根本跟國外立法經驗不符的版本，明顯是政府失職，甚至讓人合理質疑，就是想要魚目混珠，把黑手伸進網路。

最後，黨團幹事長王婉諭委員表示，近日看到部分有心人士，為了護航《數位中介服務法》，質疑時代力量一方面支持性私密影像納管下架，卻反對中介法草率推動，但我們要說的是，時代力量並非反對網路治理的相關立法，而是反對NCC中介法包含第十八條在內有關「謠言、不實訊息」的管制措施，因為現行的草案不僅實務上不可行，更可能會造成行政機關過度擴權，甚至危害言論自由，所以不該與之前訴求的性私密影像下架混為一談，來對比錯假訊息的判斷和處置，這根本是指鹿為馬。

最後，王婉諭委員強調，對於上週NCC 端出這部遭所有數位平台業者極力反對的草案內容，NCC 根本無視大家意見，甚至有部分人士回頭對在野黨潑髒水。因此，我們要嚴正回應，倘若因為這次數位中介法的修法草案內容荒腔走板，進而導致我國數位治理走上回頭路，甚至讓性私密影像散播問題被擱置，政府應負起最大責任。