【俄烏戰爭第181天】烏克蘭何時可以展開大反攻？

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 1943年，納粹德國軍隊和蘇聯紅軍之間的戰鬥在烏克蘭南部持續了數月之久，直到11月初，德國軍隊終於撤退到第聶伯河的西側。在此之前，德軍在斯大林格勒戰役中遭到毀滅性打擊，在納粹德軍元帥馮·曼施坦因（Erich von Manstein）的指揮下集結。

前駐歐美軍司令、歐洲政策分析中心（Center for European Policy Analysis）戰略研究部主席霍奇斯（Ben Hodges）在回顧這段歷史時說：「當時德軍僅僅為了保護烏克蘭和白俄羅斯境內的鐵路線，就不得不部署數十萬軍人。」他說，後勤保障對戰爭而言具有最終決定性的意義。

不久前克裡米亞的薩基（Saki）俄軍空軍基地遭到嚴重破壞。烏克蘭軍隊內部承認策劃了針對薩基空軍基地的襲擊。最近幾周，烏軍還對俄羅斯佔領的烏克蘭地區50多個彈藥庫和部隊進行了火炮打擊。

霍奇斯說：

莫斯科方面在2月24日入侵烏克蘭之初投入了15萬名兵力。然而同二戰中出現的情況類似，烏克蘭巨大的地理面積給軍隊後勤保障帶來難題。俄羅斯在這個問題上現在尤其脆弱，霍奇斯與一些退伍軍人、政治家和美國政府及其盟國的分析家一起，要求向烏克蘭提供更多的智能武器系統，例如提供射程為300公裡的短程陸軍戰術導彈（ATACMS）。這種導彈也可以由美國的海馬斯火箭炮系統(HIMARS)發射。烏克蘭最近用這種火炮系統相當成功地打擊了俄羅斯軍隊。

烏克蘭軍隊目前最需要什麼？

但是白宮國家安全顧問沙利文由於擔心事態升級對於向烏克蘭提供陸軍戰術導彈一直持謹慎態度。不過霍奇斯認為，俄羅斯除了使用核武器，已經沒有其他讓戰事升級的選項了。但是霍奇斯判斷俄羅斯使用核武器「極不可能」。他說：

「即便是在烏克蘭使用破壞力最小的戰術核導彈， 都會立刻將美國和英國拖入戰爭。」

因此，俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭會繼續以常規戰爭的方式進行下去。幾個月來烏克蘭總統澤連斯基一直在宣布，要在烏克蘭南部展開大反攻。曾領導阿登納基金會基輔辦事處工作6年，且曾為德國前國防部長安妮格雷特 (Annegret Kramp-Karrenbauer) 提供軍事安全咨詢的顧問蘭格 (Nico Lange) 認為，到目前為止，烏軍的軍事裝備並不充足。

蘭格說，烏克蘭缺少「足夠的裝甲車，也沒有足夠的作戰坦克，無法在烏克蘭南廣闊平原地帶上以大規模反擊的方式真正奪回被佔領土」。蘭格在接受德國之聲採訪時還批評了柏林政府對向烏克蘭提供重型武器的遲疑態度。

他說：

「很多時間被浪費掉了。交付裝甲車當然還需要為後勤和培訓準備出時間。 現在機會就在烏克蘭面前，但是（裝備）援助卻不足。這是非常令人遺憾的。」

年底烏克蘭會取得勝利？

前駐歐美軍司令霍奇斯說，現在到了盡全力向烏克蘭提供援助的時候了，不要僅提供「茶勺」那麼大的分量。他說，烏克蘭獲得足夠援助後，可以在今年年底前解放所有2月24日之後被佔領的領土，接下來可以利用「一兩年的時間」通過談判解決克里米亞和頓巴斯的問題。

他說，雖然烏克蘭戰爭給外部的印象是看起來似乎陷入了僵局，但是烏克蘭方面剛好可以利用這段時間，

「打造一支軍隊，直到它準備好、訓練好， 直到它具有足夠的打擊能力」。

霍奇斯分析指出，俄羅斯軍隊已經達到了自己的「巔峰」，已不再擁有資源、人力和能量再度展開大規模進攻。烏軍每成功擊中一個彈藥庫、一個指揮所，都會使俄軍將其補給點撤得越來越遠。霍奇斯說，當烏克蘭軍隊的打擊力足夠大，俄羅斯的基礎設施被充分削弱時，烏克蘭就將發起「大反攻」。

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作者: Frank Hofmann