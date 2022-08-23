夢幻組合！《破案天才伽利略》福山雅治、柴崎幸、北村一輝重磅回歸　台灣上映日期、前導預告搶先看！

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導) 東野圭吾最具代表性「偵探伽利略」系列小說三度登上大銀幕！電影版將由原班人馬福山雅治、柴崎幸、北村一輝睽違9年再度回歸，攜手破解最難謎團，台灣將於9月23日燒腦上映。

《破案天才伽利略：沉默的遊行》改編自日本推理教父東野圭吾最膾炙人口的「偵探伽利略」系列的第九部同名小說，甫上市三個月便熱賣45萬冊，其複雜巧妙的佈局及對社會人性的憐憫，讓日本書迷讀完讚道，「令人難以置信，遠遠超越《嫌疑犯X的獻身》！」不僅是東野圭吾大師口中的「集大成之作」，更被廣大書迷譽為伽利略系列之「最高傑作」。



電影海報。(圖/威視電影)

該系列不僅拍成兩季日劇均創下年度收視佳績，兩度拍成的電影版《嫌疑犯X的獻身》、《真夏方程式》更成功締造了82億日圓（約台幣18億）的票房成績，這次睽違9年再度推出的全新電影版《破案天才伽利略：沉默的遊行》，第一季女主角柴崎幸將回歸飾演破案刑警，消息一出讓影迷振奮！

前導預告已於近日曝光，由福山雅治所飾演的天才物理學家「湯川教授」不僅以招牌魔性笑聲貫穿頭尾，短短30秒影片也重現他經典台詞「真的很有意思！」「完全沒有頭緒！」，預告上線後粉絲直呼，「沒想到此生還能見到這組合！」、「兩人都沒變，男女神一起凍齡！」東野圭吾表示，「我一想到福山飾演的湯川、北村飾演的草薙、柴崎飾演的內海薰的重逢就興奮不已！」



前導預告

劇情描述一名失蹤多年的少女，被發現陳屍在燒毀破屋中，過去便曾涉及刑警草薙俊平（北村一輝 飾）偵辦案件的兇嫌蓮沼寬一，是這起凶殺案的頭號嫌疑犯。這次他故技重施保持緘默，狡猾逃過法律制裁，再度被釋放後更囂張地向死者家屬挑釁，猖狂行徑讓鎮上瀰漫著不詳的氣氛。陷入膠著的案情讓刑警內海薰（柴崎幸 飾）不得不向天才物理學家湯川學（福山雅治 飾）求助。

想不到行事一向疏離的湯川竟改變作風，還邀約死者妹妹一起去觀賞秋祭遊行…不料就在遊行當天，嫌疑犯卻離奇身亡，所有具備殺人動機的人都有完美不在場證明！隨著嫌犯的死去，少女遇害的真相是否就此被掩埋？「破案天才」湯川學這次該如何破解隱藏在「沉默」中的「真相」呢？

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