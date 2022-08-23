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中台灣珍貴藺草歷史與文化　水土保持局攜手旅行業者推廣中苗優遊行旅

苑裡鎮山腳社區發展協會黃增楨理事長表示，當地採集使用藺草的歷史，最早可追溯至三百年前，藺草編織則是苑裡鎮婦女們早期一項珍貴的傳統技藝，藺編品更曾熱銷中國、日本，撐起苑裡鎮無數家庭的經濟，是當地珍貴的文化。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/23 10:23
照片來源：行政院農業委員會水土保持局提供

照片來源：行政院農業委員會水土保持局提供

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）藺草的歷史最早可追溯至三百年前，為讓遊客擁有美好的農遊體驗，行政院農業委員會水土保持局昨(22)日舉辦優遊農村體驗評測踩線行程，獲全臺10多家旅行社業者報名參與，盼攜手引領遊客沉浸在苗栗苑裡山腳社區的藺草香，淺嚐台中外埔酒堡庄的微醺魅力，感受檸檬森林的味蕾觸動。

苑裡鎮山腳社區發展協會黃增楨理事長，頭戴藺草帽、肩背藺草背袋，娓娓說道山腳社區的歷史文化，他並指出，當地採集使用藺草的歷史，最早可追溯至三百年前，藺草編織則是苑裡鎮婦女們早期一項珍貴的傳統技藝，藺編品更曾熱銷中國、日本，撐起苑裡鎮無數家庭的經濟，是當地珍貴的文化。

近年山腳社區與台灣藺草學會在產官學的協助下，致力保存傳統的藺編技法，引入青年投入創新設計，並推出各式藺草工藝結合生態與文化導覽的體驗行程。

黃增楨推薦沿著貫穿社區、榮獲建築園冶獎肯定的文化步道，徐徐欣賞古樸風雅的蔡氏濟陽堂與日治後期宿舍群，搭配在地導覽解說，彷彿看見過往的時光重新流動，藺草手工藝體驗則可讓遊客編織出獨一無二的藺草回憶。更預告將於9月初整修完工的「山腳社區農村工藝生活館」，可提供更佳的室內休憩與編織體驗環境，也將展售更多精彩的藺編工藝作品。

水保局臺中分局長邱啓芳補充，為提升社區體驗環境品質並呼應在地特色，特將「農村工藝生活館」旁原本坡陡、濕滑難行的通行小徑、入口意象及其步道系統將重新修繕營造，以卵塊石砌牆、磚雕藝術文化牆、塊石臺階與木棧道，重現昔日景觀風貌、也展示了在地的藺編故事，建構成一個可安全通行，能串聯山腳國小日治後期宿舍群、慈護宮、生態公園、櫻花步道、金良興觀光磚廠等景點與軸線的文化步道系統，更能充分展現「藺草原鄉」迷人的文化魅力。

第二站來到水流東休閒農業發展協會，陳晁偉理事長表示，當地農特產品優質且多元，又以紅龍果、檸檬與釀酒葡萄最廣為人知，隨著酒莊興起，更發展出採果、品酒與各式體驗。最後再前往酒堡庄深入釀酒葡萄園與製酒廠，了解釀酒葡萄與鮮食葡萄的不同特色、製酒流程的小知識等，淺嚐多種特色酒類的醉人心弦。

中台灣珍貴藺草歷史與文化　水土保持局攜手旅行業者推廣中苗優遊行旅

照片來源：行政院農業委員會水土保持局提供
藺編技法
藺草
藺草編織

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