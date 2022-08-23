台灣衛武營、雲門四方共製《連篇歌曲》結合即興演出　世界巡演首站啟程首爾

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導) 衛武營、雲門共製的樂舞跨域作品《連篇歌曲》二度延宕，將於11月台灣雲門劇場首演。

《連篇歌曲》自2019年開始，由雲門劇場、捌號會所、衛武營國家藝術文化中心及首爾國際舞蹈節（Seoul International Dance Festival, SIDance）四方共同製作，原定2020年的巡演，受疫情影響，歷經二度延期的挑戰，終將在今（2022）年11月5日至6日於淡水雲門劇場帶來台灣首演。

《連篇歌曲》以「若是人生如河」為題，集結3位藝術家－獨立舞蹈家田孝慈、鋼琴即興狂人李世揚，和實驗音樂即興提琴家戴孜嬣共創，在相同的結構與形式設定下結合即興表演，書寫生活的幽微光點，勾勒出新世代表演者的獨特樣態。

舞蹈顧問陳品秀說，採用即興的形式，因為創作者需要打開所有感官，察覺每一個發生在舞台上的事，即興是跨域創作最好的方式。

今年巡演率先啟程9月首爾國際舞蹈節、11月於雲門劇場與衛武營國家藝術文化中心。每場演出安排不同的在地客席舞蹈藝術家加入即興演出，暗喻生命中的過客。

11月5日及6日雲門劇場的兩場演出，第一天邀請邁入知天命階段的台北藝術大學舞蹈系主任，同時也是易製作舞團藝術總監的吳易珊，將透過年過半百且極具爆發力的身體能量與3位藝術家展開生命的答辯；第二天邀請師承日本舞踏大師大野慶人的新生代舞踏表演藝術家許生翰，其舞踏創作對於深處靈魂每每提出生死議題的探問，也將在《連篇歌曲》的流動景象中反覆思辨。

雲門劇場票券於8月23日正式啟售，詳情請前往官網查詢。