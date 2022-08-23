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〈 財經主筆室〉台積電鋒頭太健　引中國大內宣醜化抹黑？

By 財經主筆室, 台灣英文新聞－時評
2022/08/23 10:57
美國在台協會（AIT）主辦美國246週年獨立紀念日慶祝晚會，21日晚間在台北晶華酒店登場，台積電創辦人張忠謀（中）也到場祝賀。 （中央社1...

美國在台協會（AIT）主辦美國246週年獨立紀念日慶祝晚會，21日晚間在台北晶華酒店登場，台積電創辦人張忠謀（中）也到場祝賀。 （中央社1...

美國眾議院長裴洛西高調來台，以及美國參眾議員接力來台訪問，除了拜會總統蔡英文外，統統要求指定要會見台積電高層，加上台積電董事長劉德音接受CNN的專訪傳遍全世界，最近中國內地媒體對台積電負面的討論度明顯增加，是否是因台積電鋒頭太健？引發中國開始大內宣式的對台積電展開醜化及抹黑的動作？

中國官媒之一的環球時報，最近就針對台積電發表文章，其中引用台灣中時新聞報導內容指出，台灣人視台積電為護國神山，是有人認為台灣有了台積電，歐美各國都會保護台灣，以免落入中國手中。如果歐美各國會為了台積電而願意出兵不惜與中國一戰，有這種想法「是腦補過頭了」。

環球時報指出，台積電或許是全球最尖端的半導體製造廠，但並不是毫無替代性，別忘了還有三星、英特爾等製造商，歐美沒有非為台積電一戰的動機，因為美、日紛紛把台積電拉去本國投資設廠，更無為半導體產能一戰的動機與可能。

中國網易新聞在8月10日刊出一則報導，名為：台積電一年賺5,900億元，占台灣出口額12%，可是80%利潤都讓給外國。次日開始這則報導就被包括騰訊、新浪財經、搜孤網等各大媒體及網站等引用，更有媒體做為視頻廣為播放。

報導中提到台積電到底對臺灣有多重要？ 臺灣去年出口額是4,464億美元，也就是台積電一家公司就佔了臺灣出口額的12%左右。 從這一點就知道台積電對臺灣的重要意義，更不說台積電帶動的上下游發展，對整個臺灣經濟形成的一個巨大的效應。

報導強調，了解台積電背後的股東，或許又有不一樣的想法，因為台積電的股東大都是外國公司，台積電80%的股份都是外國公司控制的，只有20%的股東是在臺灣本土手中，也就是台積電每年80%的利潤其實都是讓外國公司拿走的，更重要的台積電的真正話語權也不在臺灣手中，而是在美國手中。

內文表示，台積電雖然是張忠謀創辦的公司，不過他自己在美國工作了幾十年，如果沒有美國在背後支援，張忠謀無法創辦台積電。因為不管是誰管理台積電，這家公司的命運從誕生的那一天都就註定的， 這家公司在產業鏈裡面永遠都不可能有足夠的話語權。

報導指出，很多人都在想一個問題，如果當年張忠謀是回到中國創業，那麼如今中國就不會被美國卡脖子了？ 事實沒這麼簡單， 如果張忠謀回到中國創業，那麼肯定無法創辦出台積電這樣的公司，關鍵還是晶元產業鏈大部分都是美國控制了，如果沒有美國人點頭，其他國家要發展晶元產業真的太難了。 正是因為如此，中國才更加應該努力，另闢蹊徑，完成彎道超車。

最近中國媒體有關台積電的討論文章裡的留言中，有許多留言就表示，台積電都是聽美國的，不為中國所用，要不要都沒關係吧！任何所維護台「神山」，都是笑話，不堪一擊！「護島神山」是大陸！台積電送你們，只要回歸就好。顯然中國官媒最近一連串的大內宣，似乎確實收到不錯的效果！

不過言歸正傳，中國文攻武嚇台灣但也不敢真正對台灣動武，因為誠如外媒的報導，如果看看長期需求驅動因素、雲端基礎設施、電動汽車、下一代工業設施等，它們都需要台積電製造的晶片。如果台積電無法營運，全球經濟放緩的程度將超過新冠疫情的影響。

所以，中國除了一些貿易禁令外，還加強了在台灣周邊海域進行軍事演習，引發了人們對全球獲取關鍵晶片的風險及擔憂。但台灣製造的晶片，尤其是台積電的晶片，對世界和中國來說都太重要了，中國想真正動武得考慮這些後果的影響。
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