輕颱馬鞍今晚起影響台灣　東、南部嚴防雨彈來襲

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）氣象局表示，輕颱馬鞍今（23）日凌晨2時在距離鵝鑾鼻南南東方660公里的海面上，受到外圍環流影響，東南部地區及恆春半島有陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，南部及東部地區有局部短暫陣雨或雷雨，應特別留意。

中央氣象局表示，今日白天各地大多為多雲到晴，各地高溫炎熱，大台北、花蓮縱谷及台東有局部37度以上高溫發生的機率，中午前後紫外線偏強，外出務必要做好防曬並多補充水分，以避免熱傷害。

今晚起受第9號馬鞍颱風外圍環流影響，南部、東部及東南部地區將轉有局部短暫陣雨或雷雨，其中東南部地區及恆春半島降雨較為持續，有陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，應特別留意。

氣象局說明，颱風馬鞍，今晨2時距離鵝鑾鼻南南東方660公里的海面上，未來以通過呂宋島北部或巴士海峽，今日下半天進入東沙島海面，而後朝著港澳及廣東沿海方向的機率較高，今晚至明（24）日相對距離較靠近台灣。

今下午起至明（24）日基隆北海岸、東北部及南部沿海空曠地區及綠島、蘭嶼、澎湖、馬祖將有8至9級強陣風，明日基隆北海岸、東半部、南部沿海及澎湖、金門有長浪發生的機率，鄰近海域活動請注意安全。

週四（25日）颱風漸遠離，但西南風影響，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

至於第10號颱風蝎虎，今晨2時距離台北東方約2980公里的海面上，向北北西進行，距離相當遙遠，對台灣沒有影響。