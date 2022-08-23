Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 環境生態

輕颱馬鞍今晚起影響台灣　東、南部嚴防雨彈來襲

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/23 09:22
受到輕颱馬鞍外圍環流影響，東南部地區及恆春半島有局部大雨發生的機率。（氣象局提供）

受到輕颱馬鞍外圍環流影響，東南部地區及恆春半島有局部大雨發生的機率。（氣象局提供）

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）氣象局表示，輕颱馬鞍今（23）日凌晨2時在距離鵝鑾鼻南南東方660公里的海面上，受到外圍環流影響，東南部地區及恆春半島有陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，南部及東部地區有局部短暫陣雨或雷雨，應特別留意。

中央氣象局表示，今日白天各地大多為多雲到晴，各地高溫炎熱，大台北、花蓮縱谷及台東有局部37度以上高溫發生的機率，中午前後紫外線偏強，外出務必要做好防曬並多補充水分，以避免熱傷害。

今晚起受第9號馬鞍颱風外圍環流影響，南部、東部及東南部地區將轉有局部短暫陣雨或雷雨，其中東南部地區及恆春半島降雨較為持續，有陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，應特別留意。

氣象局說明，颱風馬鞍，今晨2時距離鵝鑾鼻南南東方660公里的海面上，未來以通過呂宋島北部或巴士海峽，今日下半天進入東沙島海面，而後朝著港澳及廣東沿海方向的機率較高，今晚至明（24）日相對距離較靠近台灣。

今下午起至明（24）日基隆北海岸、東北部及南部沿海空曠地區及綠島、蘭嶼、澎湖、馬祖將有8至9級強陣風，明日基隆北海岸、東半部、南部沿海及澎湖、金門有長浪發生的機率，鄰近海域活動請注意安全。

週四（25日）颱風漸遠離，但西南風影響，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

至於第10號颱風蝎虎，今晨2時距離台北東方約2980公里的海面上，向北北西進行，距離相當遙遠，對台灣沒有影響。
馬鞍
蝎虎
颱風
輕颱

相關新聞

菲律賓東方熱帶低壓最快今形成「輕颱馬鞍」　大台北、花東地區高溫將突破38度
菲律賓東方熱帶低壓最快今形成「輕颱馬鞍」　大台北、花東地區高溫將突破38度
2022/08/22 09:45
輕颱米雷今晨生成！最新路徑曝光　台灣午後防局部大雨
輕颱米雷今晨生成！最新路徑曝光　台灣午後防局部大雨
2022/08/12 09:03
父親節天氣「悶、熱」！最快9日有颱風「木蘭」生成 不直接影響台灣僅帶水氣
父親節天氣「悶、熱」！最快9日有颱風「木蘭」生成 不直接影響台灣僅帶水氣
2022/08/07 21:11
【更新】輕度颱風「桑達」28日晚間生成　台灣未來幾天天氣恐不穩定
【更新】輕度颱風「桑達」28日晚間生成　台灣未來幾天天氣恐不穩定
2022/07/28 22:43
臺灣第2顆自製衛星　獵風者衛星最快明年首季至法屬圭亞那發射
臺灣第2顆自製衛星　獵風者衛星最快明年首季至法屬圭亞那發射
2022/07/21 09:12

更新時間 : 2022-08-23 09:33 GMT+08:00

最受歡迎

（持續更新）【安南殺警案】指紋比對未涉案 陳男晚間投案：不是我！
（持續更新）【安南殺警案】指紋比對未涉案 陳男晚間投案：不是我！
【8/21台灣本土+22,137　死亡+26】本土病例累計破500萬例　疫情較上周上升6.4%
【8/21台灣本土+22,137　死亡+26】本土病例累計破500萬例　疫情較上周上升6.4%
台灣役男注意！免役標準趨嚴 身高不到155、BMI大於35才不用當兵
台灣役男注意！免役標準趨嚴 身高不到155、BMI大於35才不用當兵
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
印度又傳新疾病　「番茄流感」患者冒出紅色水泡　
印度又傳新疾病　「番茄流感」患者冒出紅色水泡　
「3+4」入境檢疫再鬆綁！9/1起後4天自主防疫可返家「1人1室」
「3+4」入境檢疫再鬆綁！9/1起後4天自主防疫可返家「1人1室」
【台灣PTT憂關站】「數位中介法」若通過•苦苓: 把民進黨趕下台!　謝龍介: 在野黨可洗洗睡了
【台灣PTT憂關站】「數位中介法」若通過•苦苓: 把民進黨趕下台!　謝龍介: 在野黨可洗洗睡了
兩廳院夏日爵士戶外派對回歸！台灣「鐵肺歌后」艾怡良演唱曲目曝光　現場免費兌換格蘭菲迪特調
兩廳院夏日爵士戶外派對回歸！台灣「鐵肺歌后」艾怡良演唱曲目曝光　現場免費兌換格蘭菲迪特調
【8/22台灣本土+16669　死亡+23】即日起入境總量人數調升為每週5萬人
【8/22台灣本土+16669　死亡+23】即日起入境總量人數調升為每週5萬人
〈投資理財〉 台灣上市櫃租賃三雄 營收獲利穩定成長
〈投資理財〉 台灣上市櫃租賃三雄 營收獲利穩定成長