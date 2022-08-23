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【攜警槍18顆子彈逃亡】殺害台南2員警•兇嫌林信吾新竹落網　經調查：他是明德外役監逃犯

➤警方調查，兇嫌林信吾是台南明德外役監逃犯，在台南犯下殺警案後，南下高雄再搭車北上；警方同時起出警用佩槍及2個彈匣（內有子彈18顆）。➤台南市警局第二分局民權派出所36歲警員凃明誠及27歲警員曹瑞傑，8/22上午11時許在安南區追捕騎乘贓車的通緝犯時，遭凶嫌疑似持刀及銳器攻擊，2人被緊急送醫，但傷重不治殉職。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/23 09:01
台南市安南區22日發生襲警案，2名警員殉職，專案小組23日清晨在新竹市客運站逮捕凶嫌林姓男子。（取自臉書社會事）中央社

台南市安南區22日發生襲警案，2名警員殉職，專案小組23日清晨在新竹市客運站逮捕凶嫌林姓男子。（取自臉書社會事）中央社

【攜警槍18顆子彈逃亡】殺害台南2員警•兇嫌林信吾新竹落網　經調查：他是明德外役監逃犯（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）台南市安南區昨(22日) 發生襲警案, 造成2名警員殉職，1把警用佩槍和彈匣不翼而飛，專案小組今（23日) 晨4時許在新竹市客運站逮捕凶嫌林信吾。警方調查，林信吾是台南明德外役監逃犯。

【攜警槍18顆子彈逃亡】殺害台南2員警•兇嫌林信吾新竹落網　經調查：他是明德外役監逃犯

台南市2名警員22日執勤殉職，專案小組23日清晨在新竹市逮捕凶嫌林姓男子（戴白色安全帽者），上午帶回台南市第三警分局偵辦。中央社

台南市警局第三分局今清晨4時50分證實，專案小組於4時36分在和欣客運新竹站斜對面（新竹市金城一路35巷1號前）逮捕40多歲殺警凶嫌林信吾。

警方調查，林信吾是台南明德外役監逃犯，在台南犯下殺警案後，南下高雄再搭車北上；警方同時起出警用佩槍及2個彈匣（內有子彈18顆）。

目前，專案小組正將林信吾帶回台南市警局釐清案情，警方預定上午8時30分召開記者會說明案情。

台南市警局第二分局民權派出所36歲警員凃明誠及27歲警員曹瑞傑，昨天上午11時許在安南區追捕騎乘贓車的通緝犯時，遭凶嫌疑似持刀及銳器攻擊，2人被緊急送醫，但傷重不治殉職。

一名男子昨晚11時許持槍搶劫新台南營區一家超商，警方推測這名搶匪可能是殺警案凶嫌。

中央社23日清晨引述台南市警局新營分局警員說，一名男子昨晚11時許騎機車前往新營區新進路一家超商，持槍搶走逾新台幣7000元後，騎車從容逃逸，再棄車於延平路。

警方推測這名搶匪可能是安南區殺警案凶嫌，調閱監視器影像，全力追緝。

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