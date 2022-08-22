宜蘭綠舞會員招募中 專屬禮遇5折起！ 再贈一泊二食住宿券

宜蘭綠舞國際觀光飯店今年首推「綠舞經典會員」招募活動，祭出超多會員專屬禮遇，會員享最高優惠5折起！每張會員卡年費NT$22,888，現在申辦會員即贈總價值NT$34,660的澎湃入會禮，立即現賺NT$11,772 消費越多省越多！皓月伴鶴耀中秋，又到月圓團圓時，綠舞飯店誠邀旅客共度中秋佳節，推出「中秋鶴月」住房專案， 9/1至9/30入住每房即贈「鶴月」中秋禮盒乙盒，體驗經典浴衣及和菓子製作，再享加人不加價超值回饋，與家人滿心滿意歡慶團圓！

綠舞飯店即日起至09/09推出「鶴月」中秋月餅禮盒，今年中秋力作以「鶴月」浪漫命名，鶴為吉兆好運之意，祝願平安日和，祈求一切順心。每盒四種口味共9入裝售價NT$800，即日起至8/31預訂兩盒以上即享85折優惠，限量販售售完為止。

綠舞國際觀光飯店成立至今四年以來，不斷推陳出新致力提供旅客多元的食宿及體驗享受，深穫旅客們的喜愛。為回饋大家的長期支持，即日起申辦成為「綠舞經典會員」即可享有會員專屬禮遇，預訂官網住房專案、餐廳用餐、日式園區體驗及節慶商品等皆可享優惠，最高優惠高達5折起！還有必不可少的會員生日賀禮及生日當月消費點數雙倍送好康回饋！本人持會員卡消費享累積點數，可用於兌換精選商品或現金折抵。年度住房消費滿額再享隔年免費續約，會員點數累積滿10,0

00點還可升級為「大正會員」享更多非凡禮遇。首次招募會員好禮大放送！現在加入綠舞會員就送「綻」海景雙人客房一泊二食平日住宿券及「嵐」山景四人客房一泊二食平日住宿券各一張（價值NT$34,660），現買現賺輕鬆出遊無負擔！

中秋佳節人團圓，綠舞飯店9/1至9/30推出「中秋鶴月」住房專案，入住贈贈送「鶴月」中秋月餅禮盒，還有加人不加價超值優惠！三人入住只要NT$15,600起，套房與庭院Villa房型雙人房可加第3人、豪華湖畔Villa可加第6人，誠邀家人好友一起漫步欣賞日式庭院景緻及明月高掛的良辰美景。綠舞飯店遵循傳統手工技術，每顆月餅皆由主廚團隊手工製作，「鶴月」中秋月餅禮盒內含口碑盛讚的「經典蛋黃酥」香郁蛋黃與紅豆香氣完美激盪出甜鹹平衡的好滋味，每口如圓月般和諧滿足；「典藏奶皇酥」以道地港式做法搭配宜蘭三星鴨蛋黃，鹹香四溢讓人一試難忘。

「抹茶麻糬酥」雅緻茶香包覆日式麻糬，以經典和風茶點帶來別樣風情；全新研製的「紅心芭檸酥」嚴選當季新鮮紅心芭樂與檸檬，打造綿密又酸甜清爽的內餡，欲罷不能的滿口果香提供月餅新選擇！日式婉約的月餅盒身設計，選用淡雅鵝黃色系搭配高尚白鶴為主調，象征滿滿的祝福帶領大家領略幸福溫暖之感。精美禮盒搭配共9入各種無法抵擋的月餅好滋味，讓您一次完整擁有，送禮自用兩相宜，即日起至8/31預購達2盒以上即享85折優惠， 9/1-9/9開放至蝶舞咖啡廳現場取貨。官網：www.dwsresort.com.tw 服務專線：(03)-9603 808