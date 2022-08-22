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和逸、慕軒飯店高鐵限定優惠 每晚2,688元起

By 台灣英文新聞
2022/08/22 23:03
和逸、慕軒飯店高鐵限定優惠 每晚2,688元起
和逸、慕軒飯店高鐵限定優惠 每晚2,688元起

把握秋日涼爽季節，展開「秋日旅遊趣」，國泰飯店觀光事業旗下和逸、慕軒飯店聯手推出「搭高鐵．秋遊趣」高鐵聯票專案，即日起至11月30日預訂和逸飯店每晚最低2,688元起，慕軒飯店最低4,388元起（9~11月期間入住），專案內含豐盛自助式早餐，週一至週四入住享房型升等、各館送專屬禮遇，搭配「悠遊國旅」補助還可享住宿折抵1,300元，加購高鐵車票再享65折超值優惠，活動期間入住和逸或慕軒飯店，每月更有機會抽中免費住宿券及高鐵標準車箱免費乘車券！把握秋日限定優惠，立刻啟程與家人來場合意自在的充電之旅。

國泰飯店觀光事業推出高鐵聯票專案「搭高鐵．秋遊趣」，凡預訂專案即享加購高鐵車票65折優惠，旗下飯店也推出專屬房價：與X park比鄰、最熱門的海洋主題飯店COZZI Blu和逸飯店∙桃園館，每晚最低只要5,288元起，加贈Eliubis瑞士頂級冰淇淋；親子首選和逸飯店∙台南西門館，每晚4,388元起含迎賓飲品；擁有美麗高空景緻的和逸飯店∙高雄中山館，每晚只要2,688元起，用餐85折再送知名連得堂煎餅；漫步敦南林蔭，感受慕軒飯店的靜謐舒適，每晚最低4,388元起，至餐廳或酒吧用餐享85折優惠；位於台北市交通便捷處的和逸飯店‧台北民生館、台北忠孝館，雙人入住每晚3,188元起，並加碼送百年福記餅店糕餅，預訂專案即享豐盛自助早餐及週間入住房型升等禮遇。此外，和逸飯店、慕軒飯店同步推出「初秋．高鐵悠遊食宿之旅」一泊二食住房專案，除了上述禮遇外，專案再提供精緻下午茶套餐，是親子出遊、情人旅行或家庭旅遊的超值選擇。

台灣高鐵更推出「你住宿∙我抽獎」活動，即日起至11月30日止，旅客於和逸、慕軒飯店官網高鐵聯票訂房預訂任一飯店，於9月1日至11月30日期間入住且加購同期間高鐵車票，退房後將自動取得抽獎資格，各飯店將依據每月實際入住之訂單隨機抽出一位幸運旅客，入住和逸飯店之得獎者可獲得「舒適客房平日住宿乙晩（含早餐）＋高鐵標準車箱免費乘車券兩張」；入住慕軒飯店之得獎者可獲得「慕軒飯店經典客房平日住宿乙晩（含早餐）＋高鐵標準車箱免費乘車券兩張」，享受旅遊同時還可試試手氣，抽獎遊台灣！

更新時間 : 2022-08-23 00:25 GMT+08:00

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