世貿國際會館「錦繡盛盒」登場 極致饗宴的食尚餐盒

看準現代人喜歡宅在家品味五星美味，即日起世貿國際會館極致外帶餐盒「錦繡盛盒」重磅登場，分別有匯聚多道港點的經典港式盛合每盒270元、異國風味好食光的西式盛合每盒360元、特色佳餚一次滿足的中式盛合每盒420元以及打造甜蜜下午茶的西式甜點盛合每盒360元，錦繡盛盒可以單層購買或是依喜歡的口味客製1-3層搭配，新品推出再享優惠，四款選三款不重複享9折，同時也搭配計程車外送服務，運費按跳表計算。「錦繡盛盒」匯聚招牌港點、異國料理、主廚手工菜以及質感系甜點，品味食尚餐盒盡享星級美饌。

經典港式盛合每盒270元，匯聚9道特色港點，分別有櫻花蝦蘿蔔糕、雙色珍珠丸、香煎花枝餅、蘿蔔絲酥餅、家鄉鹹水餃、韭黃鮮蝦腸、蜜漬無花果、水晶菠菜餃與古早味芋頭糕。其中韭黃鮮蝦腸、櫻花蝦蘿蔔糕以及家鄉鹹水餃都是翠庭相當受歡迎的高人氣港點，絕對是喜愛港式飲茶的饕客不容錯過的選擇。

異國西式盛合每盒360元，集結9道主廚的創意料理，分別有帕瑪森火腿燻蜜瓜、培根蘆筍捲、香料番茄、醋漬橄欖、和風干貝鮭魚卵、碳烤雙色櫛瓜、炙燒焦糖鮭魚球、松露野菇塔與青醬烤雞腿。其中炙燒焦糖鮭魚球使用日本越光米搭配煙燻鮭魚包裹，炙燒過後的焦糖化開與鮭魚融合，更添口感與香氣，而松露野菇塔也是主廚創意之作，特別選用特千層塔皮增加酥脆口感，搭配香氣濃郁的野菇滋味不同凡響。

特色中式盛合每盒420元，遴選6道主廚手工菜，分別有明太子山藥、紅燒獅子頭、壽喜燒物、起司焗大蝦、蓮子糯米雞以及蔥烤香魚。其中紅燒獅子頭與起司焗大蝦都是中式宴會菜吃的到的經典佳餚，饕客在中式餐盒可以一次滿足。

甜蜜西點盛合每盒360元，以9道特色甜點滿足饕客甜點胃，分別有季節水果、蜜糖堅果塔、老奶奶檸檬蛋糕、達克瓦茲、馬卡龍、蘋果肉桂、芝麻瑞士捲、大理石蛋糕與抹茶雪球餅乾。其中老奶奶檸檬蛋糕是傳統經典的歐式甜點，西點師傅獨家配方打造夏日清爽口感，不那麼甜膩更好入口。